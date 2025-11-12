Названа цена переименования Минобороны США

Траты на смену названия Пентагона могут составить 2 млрд долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инициатива о переименовании Министерства обороны в Военное министерство, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, оценивается в сумму около двух млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News,

По информации телеканала, для реализации идеи понадобится замена множества табличек, знаков, бланков и других носителей с названием ведомства. Замена только бланков и вывесок оценивается в 1 млрд долларов.

В Пентагоне сообщили о начале работ по смене названия, но окончательная стоимость пока не определена. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл заявил: «Военное министерство активно реализует замену названия в соответствии с указанием президента Трампа, и делает это имя постоянным».

Парнелл также отметил, что смена названия важна, поскольку «отражает основную миссию министерства: победу в войнах». «Это всегда было нашей миссией, и в то время, как мы надеемся на мир, мы будем готовиться к войне», – добавил он.

Военное министерство США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году стало Министерством обороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство или Министерство войны.

Американист Дудаков объяснил решение Трампа о переименовании ведомства необходимостью вернуть историческое название.

В июне Трамп уже высказывался за возвращение прежнего названия министерства и сомневался в целесообразности современных формулировок.