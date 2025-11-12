Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Названа цена переименования Минобороны США
Траты на смену названия Пентагона могут составить 2 млрд долларов
Решение о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство может стоить американскому бюджету около двух млрд долларов, сообщают американские СМИ.
Инициатива о переименовании Министерства обороны в Военное министерство, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, оценивается в сумму около двух млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News,
По информации телеканала, для реализации идеи понадобится замена множества табличек, знаков, бланков и других носителей с названием ведомства. Замена только бланков и вывесок оценивается в 1 млрд долларов.
В Пентагоне сообщили о начале работ по смене названия, но окончательная стоимость пока не определена. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл заявил: «Военное министерство активно реализует замену названия в соответствии с указанием президента Трампа, и делает это имя постоянным».
Парнелл также отметил, что смена названия важна, поскольку «отражает основную миссию министерства: победу в войнах». «Это всегда было нашей миссией, и в то время, как мы надеемся на мир, мы будем готовиться к войне», – добавил он.
Военное министерство США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году стало Министерством обороны США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство или Министерство войны.
Американист Дудаков объяснил решение Трампа о переименовании ведомства необходимостью вернуть историческое название.
В июне Трамп уже высказывался за возвращение прежнего названия министерства и сомневался в целесообразности современных формулировок.