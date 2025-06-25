Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
Президент США Дональд Трамп выступил с шутливым предложением вернуть Пентагону историческое название «Министерство войны».
Общаясь с журналистами и представив Марко Рубио и Пита Хегсета, он заметил: «Раньше так и называлось – министр войны... Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», передает РИА «Новости».
Трамп также отметил, что на старом административном здании возле Белого дома до сих пор можно увидеть надпись «Министерство войны». Он указал, что в американском обществе сейчас ощущается боевой настрой. Министерство войны было переименовано в Министерство обороны в 1949 году в рамках реформы вооруженных сил США по Закону о национальной безопасности от 1947 года.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».