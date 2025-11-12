Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
ЦБ: Банки проверят переводы от 200 тыс. рублей «незнакомому» получателю по СБП
ЦБ: Банки проверят крупные переводы после операций через СБП
Ключевым фактором для проверки банками переводов является не перевод самому себе, а последующая операция на сумму от 200 тыс. рублей другому лицу, заявили в Банке России.
Банки начнут проверять операции клиентов после перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП) самому себе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Регулятор уточнил, что проверке подлежат крупные переводы от 200 тыс. рублей, совершаемые «незнакомому» получателю. Важным условием является то, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП.
В ЦБ подчеркнули: «Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно „незнакомому“ человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода».
Таким образом, как отметили в Центробанке, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физическому лицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки приостанавливают подозрительные операции по переводу средств для снижения рисков мошенничества и хищения средств клиентов.
С 1 октября 2025 года все системно значимые и крупные банки вводят в свои приложения специальную кнопку для жертв мошенничества.
Ранее финансовый эксперт рассказала, что банки считают подозрительными переводы на сумму от 100 тыс. рублей.