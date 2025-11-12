ЦБ: Банки проверят переводы от 200 тыс. рублей «незнакомому» получателю по СБП

ЦБ: Банки проверят крупные переводы после операций через СБП

Tекст: Тимур Шайдуллин

Банки начнут проверять операции клиентов после перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП) самому себе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Регулятор уточнил, что проверке подлежат крупные переводы от 200 тыс. рублей, совершаемые «незнакомому» получателю. Важным условием является то, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП.

В ЦБ подчеркнули: «Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно „незнакомому“ человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода».

Таким образом, как отметили в Центробанке, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физическому лицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки приостанавливают подозрительные операции по переводу средств для снижения рисков мошенничества и хищения средств клиентов.

С 1 октября 2025 года все системно значимые и крупные банки вводят в свои приложения специальную кнопку для жертв мошенничества.

Ранее финансовый эксперт рассказала, что банки считают подозрительными переводы на сумму от 100 тыс. рублей.