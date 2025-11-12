Экс-премьеру Грузии Гахария грозит 13 лет лишения свободы

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как заявил на брифинге 12 ноября Генпрокурор Георгий Гваракидзе, против Георгия Гахария начато уголовное преследование по двум эпизодам - это превышение полномочий во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси, а также выставлении несогласованного поста на границе с Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

По словам Генпрокурора, из-за действий правоохранителей, которые по приказу тогдашнего министра внутренних дел без предупреждения начали стрелять по демонстрантам у парламента резиновыми пулями, два человека лишились глаз, пять получили тяжелые повреждения.

Как отметил Георгий Гваракидзе, 20 июня 2019 года, во время митинга в Тбилиси, «переросшего в насильственную акцию», отмеченную «насилием против правоохранителей», Гахария распорядился использовать спецсредства «в параллельном режиме».

При этом, в нарушение инструкций и законодательства, участники акции не были предупреждены о необходимости покинуть территорию.

Что касается выставления поста у села Чорчана 24 августа 2019 года, без согласования с другими руководителями Грузии и миссией наблюдателей ЕС, это привело к ответным действиям южноосетинских властей и «возникла реальная опасность вооруженного конфликта», в итоге Тбилиси утратил контроль над значительной территорией в зоне конфликта.

Как сказал Георгий Гваракидзе, с 5 сентября 2019 года на территории, контролировавшейся грузинской стороной, южноосетинские формирования заняли господствующие высоты.

Под контролем южноосетинской стороны оказалось «до ста гектаров лесного массива», сказал Генпрокурор.

Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили заявил, что, вероятно, Гахария уехал в «длительную эмиграциюи».