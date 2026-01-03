Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
Вице-президент Венесуэлы призвала граждан защитить суверенитет страны
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала жителей к единству и мобилизации ради сохранения независимости.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала граждан страны к мобилизации для защиты суверенитета и природных ресурсов, передает ТАСС.
В эфире телеканала Telesur она подчеркнула: «Народ Венесуэлы в условиях полного национального единства должен мобилизоваться для защиты своих природных ресурсов. Но он также должен мобилизоваться для защиты самого священного, что может иметь страна, – права на независимость, права на будущее, права иметь свободную родину без какого-либо внешнего диктата, без превращения нас в чью-либо колонию».
В то же время, после ударов Вооруженных сил США по территории республики министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель парламента Хорхе Родригес остаются в безопасности, пишет The Washington Post. Также подтверждена безопасность самой Делси Родригес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне сообщений об атаке со стороны США.
Венесуэла развернула вооружённые силы для защиты суверенитета страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты нанесли удары по Венесуэле, после чего Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.