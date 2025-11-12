  • Новость часаПашинян исключил отказ Армении от зерна из России
    Ставки по ипотеке привяжут к плодовитости
    Банк России расширил список причин для блокировки перевода денег
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    Британские министры открестились от заговора против премьера Стармера
    Германия нашла способ выйти из договора с «Ямал СПГ»
    Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    12 ноября 2025, 12:00 • Новости дня

    СВР: Бельгии «мало не покажется» за конфискацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгию привлекут к ответственности, и ей «мало не покажется», если она конфискует российские активы, заявили в Службе внешней разведки (СВР).

    Бельгия будет привлечена к ответственности в случае конфискации российских активов, отмечается в сообщении на сайте СВР.

    Пресс-бюро российской Службы внешней разведки заявило, что если это случится, последствия для Бельгии будут крайне серьезными.

    По данным СВР, страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса.

    «Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить. Бельгия – держатель этого «воровского общака» – артачится. Видите ли, боится – привлекут (ход мыслей правильный – обязательно привлекут, да так, что мало не покажется)», – сообщили в СВР.

    Ранее в СВР отметили, что Евросоюзу потребуется на постоянной основе компенсировать Армении разницу в цене украинского зерна.

    Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Власти Бельгии заявили о готовности работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    11 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    12 ноября 2025, 02:06 • Новости дня
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью сообщил о том, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Вучич уточнил, что в четверг он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заехав буквально на полтора-два часа для обсуждения важных тем.

    «По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустые страшилки. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

    По словам его информатора, Сербия оказалась между молотом и наковальней.

    «Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», – добавил президент Сербии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа усиливает давление на Сербию, она может ввести «железный занавес» против Российской Федерации, заявил Вучич. Сербский лидер считает, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.

    Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    11 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов

    Фицо: Словакия не поддержит план ЕС по российским активам

    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против плана Евросоюза по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Фицо заявил, что Словакия выступает против плана Евросоюза (ЕС) по предоставлению Украине кредита в размере 185 млрд евро, финансируемого за счет замороженных российских активов, хранящихся в основном в Брюсселе, сообщает European Conservative.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что выступает против этого плана, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы хотим прекратить спецоперацию на Украине или разжигаем ее? Мы собираемся дать 140 млрд евро Украине, чтобы спецоперация продолжалась. Что это значит? Что спецоперация будет продолжаться еще, как минимум, два года», – отметил словацкий премьер.

    Фицо заявил, что Словакия «не будет участвовать ни в какой юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, отметив, что такие действия только затянут спецоперацию.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что , пока он будет во главе правительства, страна не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах конфискации замороженных активов для финансирования военных расходов на Украине.

    Советник венгерского премьера Балаж Орбан сообщил, что Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией против поддержки Украины в Евросоюзе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфискации замороженных резервов не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Названа новая численность армии Польши

    Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    11 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Литва предложила Белоруссии урегулировать ситуацию на границе

    Власти Литвы предложили Белоруссии переговоры по ситуации на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе и возобновить работу пунктов пропуска.

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе, об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    В связи с этим, как сообщает источник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, главы МИД Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля об обстановке на белорусско-литовской и белорусско-польской границах. С учетом обращения литовской стороны Лукашенко поручил Рыженкову организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц. Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

    Ранее Литва, объясняя это необходимостью борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией.

    Ранее МИД Белоруссии заявил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, которые застряли в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.

    12 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эта зима может стать решающей, так как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день, отмечает журнал Foreign Affairs.

    «В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

    Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

    «Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

    Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с  четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

    «Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    11 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, заявили в постпредстве России при ЕС.

    «Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В постпредстве подчеркнули, что принятое решение напрямую опровергает прежние заверения представителей Евросоюза о том, что «ограничительные меры» Евросоюза якобы не направлены против простых россиян. Представители дипмиссии добавили, что подобные ограничения свидетельствуют о лицемерии официальных лиц ЕС.

    В заявлении также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт позднее уточнил, что страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений. Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.

    11 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    В Эстонии отклонили законопроект о закрытии границы с Россией

    Эстонский парламент не поддержал проект закона о закрытии границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Эстонии не поддержал законопроект, предложенный партией «Отечество», о полном закрытии пограничных пунктов на границе с Россией, так как за него проголосовало меньшинство депутатов.

    Рийгикогу (парламент) Эстонии в первом чтении отклонил законопроект, инициированный консервативной партией «Отечество» (Isamaa), предусматривающий закрытие погранпереходов на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

    За принятие документа проголосовали лишь 20 депутатов, 47 законодателей выступили против. Не получив поддержки 51 парламентария, законопроект был снят с рассмотрения.

    Сейчас на границе России и Эстонии функционируют три пограничных пункта, при этом один из них – «Нарва» – работает только в дневное время. Остальные два КПП – «Лухамаа» и «Койдула» – функционируют в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономическая ситуация в Эстонии ухудшается, что приводит к росту оттока населения.

    В начале ноября МИД Эстонии заявил о появлении российского пограничного катера с флагом «Вагнера» на Нарве.

    Кроме того, в Таллине полиция безопасности Эстонии задержала пророссийского блогера и журналиста Олега Беседина.

    11 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Экс-президент Финляндии заявил о падении роли ЕС в мире

    Экс-президент Финляндии Ниинисте заявил о падении роли ЕС в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ослабление влияния Евросоюза на мировую политику фактически исключило Европу из числа «ведущих держав» вместе с Россией, КНР и США, сообщает телерадиокомпания Yle.

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телерадиокомпании Yle предложил европейским странам вступить в прямые переговоры с Россией ради окончания конфликта на востоке Украины. Политик предложил пересмотреть подход стран Европы к контактам с Россией и завершить практику избегания прямого диалога, передает ТАСС.

    «Макрон, вероятно, был последним, кто звонил Владимиру Путину, а до этого Шольц около года назад. Я до сих пор вижу забавную ситуацию, когда европейцы заявляют, что они не разговаривают с Путиным. Но, мол, Трамп проведет беседу, а затем мы пойдем и послушаем, о чем говорили», – заметил Ниинисте.

    По его словам, ситуация, когда европейские лидеры не поддерживают контактов с руководством России, выглядит странной на фоне того, что США ведет собственный диалог с Москвой. Бывший президент уверен, что влияние Европы снизилось настолько, что с ней больше не считаются.

    Кроме того, Ниинисте заявил, что с уменьшением роли Евросоюза Европа исчезла из числа «великих держав», и теперь этот круг ограничен Россией, Китаем и США.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад распался на группы стран по вопросу поддержки конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа принимает решения, которые способны привести ее к самоубийственным последствиям.

    10 ноября 2025, 10:40 • Новости дня
    МИД отреагировал на демонстрацию итальянским сенатором тату с трезубцем

    Посольство России назвало итальянского сенатора Календу последователем Бандеры

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский сенатор Карло Календа нанес на руку татуировку с украинским трезубцем, что посольство России в Италии приравняло к поддержке последователей Бандеры (признано экстремистским, запрещено в России).

    Посольство России в Италии опубликовало заявление, в котором резко раскритиковало лидера партии «Действие» Карло Календу за демонстрацию татуировки в виде украинского трезубца, передает ТАСС.

    Российские дипломаты заявили, что подобный жест, по их мнению, приравнивается к тому, чтобы стать последователем Симона Петлюры, Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистов и коллаборационистов украинской национальности, которые по локоть в крови евреев, цыган, венгров, русских, украинцев».

    «Понимает ли итальянский политик Карло Календа, как впрочем и некоторые другие не совсем удачливые коллеги, суть того символа, который он нанес на свое тело?» – заявили в посольстве..

    Посольство сопроводило сообщение фотографиями татуировки Календы, а также изображениями Владимира Зеленского и Симона Петлюры.

    Карло Календа – потомок известных итальянских кинематографистов, был министром экономического развития Италии с 2016 по 2018 год. С 2022 года он занимает проукраинскую позицию, его партия оппозиционна, однако поддерживает некоторые инициативы правительства, особенно связанные с поддержкой Украины. Ранее Календа критиковал американского экономиста Джефри Сакса за мнение о роли НАТО в конфликте на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика поддержки Киева может привести к разрушению итальянского государства. Она сравнила ситуацию с разрушением башни в Риме.

    10 ноября 2025, 23:58 • Новости дня
    Bloomberg: ЕК может запретить технологии Huawei в телекоме Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия обсуждает возможность сделать обязательным для стран Евросоюза отказ от оборудования Huawei и ZTE Corporation в телекоммуникационных сетях.

    «Еврокомиссия рассматривает возможности заставить членов ЕС отказаться от Huawei и ZTE Corporation в своих телекоммуникационных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    По сведениям агентства, комиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен намерена сделать существующую рекомендацию Еврокомиссии от 2020 года обязательной для всех членов ЕС.

    Речь идет о том, чтобы предписать странам отказаться от «рискованных поставщиков» в телекоммуникационной инфраструктуре. Хотя решения по инфраструктуре принимают национальные правительства, новое предложение фактически будет обязывать их следовать рекомендациям комиссии.

    Источники уточнили, что рассматривается и возможность расширить меры влияния за пределы Евросоюза – в том числе ограничить финансирование инициативы Global Gateway тем странам, которые продолжают использовать оборудование китайских производителей в своих проектах. ЕК пытается убедить правительства снизить зависимости от технологий Huawei.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сократил поставки германия и галлия в западные страны. В результате цены на эти минералы в Европе выросли почти в два раза.

    В марте издание Politico сообщало о временном запрете лоббистам Huawei посещать Европарламент. Эта мера принята на фоне расследования по обвинениям в коррупции, которые пока остаются недоказанными.

    10 ноября 2025, 09:00 • Новости дня
    FT сообщила о провале встречи главы ЕК со Стармером на COP-30

    FT сообщила о провале встречи главы ЕК Фон дер Ляйен со Стармером на COP-30

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером на полях 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в Бразилии, сославшись на занятость, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с Киром Стармером на конференции COP-30 в Бразилии, ссылаясь на плотный график, сообщает ТАСС.

    Источники Financial Times отмечают, что британский премьер просил о переговорах, чтобы выразить недовольство финансовыми требованиями Евросоюза к Британии.

    По данным FT, Еврокомиссия потребовала выплаты до 6,5 млрд евро за участие в оборонных инвестициях и отдельные взносы в бюджет ЕС. Лондон не согласен с этими условиями и заявил, что готов одобрять только те соглашения, которые выгодны стране.

    В самом Евросоюзе, как отмечает FT, опасаются, что уступка по финансированию для Британии вызовет аналогичные запросы среди других государств. Крайний срок подачи заявок на участие в проекте SAFE истекает 30 ноября.

    Еврокомиссия в рамках милитаризационных инициатив предложила реализовать план SAFE на сумму 800 млрд евро до 2030 года, увязывая необходимость военных вложений с так называемой «российской угрозой», несмотря на опровержения со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил увеличить расходы на «военную мобильность» в 10 раз с 2028 года.

    Италия решила использовать кредит Евросоюза на приобретение танков немецкой компании Rheinmetall.

    Евросоюз начал переговоры с Британией и Канадой о возможном участии в европейской программе SAFE.

    Ставки по ипотеке привяжут к плодовитости

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости? Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

