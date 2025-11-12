Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
СВР: Бельгии «мало не покажется» за конфискацию активов России
Бельгию привлекут к ответственности, и ей «мало не покажется», если она конфискует российские активы, заявили в Службе внешней разведки (СВР).
Бельгия будет привлечена к ответственности в случае конфискации российских активов, отмечается в сообщении на сайте СВР.
Пресс-бюро российской Службы внешней разведки заявило, что если это случится, последствия для Бельгии будут крайне серьезными.
По данным СВР, страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса.
«Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить. Бельгия – держатель этого «воровского общака» – артачится. Видите ли, боится – привлекут (ход мыслей правильный – обязательно привлекут, да так, что мало не покажется)», – сообщили в СВР.
Ранее в СВР отметили, что Евросоюзу потребуется на постоянной основе компенсировать Армении разницу в цене украинского зерна.
Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.
Власти Бельгии заявили о готовности работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.