Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Всемирный день балета и Синичкин день отмечается 12 ноября
Среда, 12 ноября, – особый день в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, экологических, гастрономических, шутливых и вдохновляющих праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.
Всемирный день балета впервые отметили в 2014 году, его инициаторами стали труппы Королевского балета Великобритании, Большого театра России, Австралийского балета и Национального балета Канады. Британский Ковент-Гарден предложил популяризировать балет, показав людям репетиции Королевского балета через соцсети. В первый день виртуальный репетиционный зал собрал более полумиллиона просмотров, напомнил Calend.ru.
Всемирный день борьбы с пневмонией учрежден в 2009 году Глобальной коалицией против детской пневмонии с тем, чтобы каждый год 12 ноября рассказывать больше о заболевании, способах его профилактики и лечения. Инициативу поддержали Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ, чтобы за счет расширения осведомленности решать проблему смертности от этого заболевания.
Экологический праздник «Синичкин день» берет начало из Зиновьева дня, Зиновия-синичника, который отмечал прилет синиц в города и села на зимовку. Теперь 12 ноября объединяет народную традицию встречи зимующих птиц и современную заботу о пернатых посредством развешивания кормушек и подкармливания птиц.
Профессиональный праздник День специалиста по безопасности в России носит неофициальный статус. Инициаторами его стали создатели сайта Sec.ru, которые в 1999 году создали страницу в интернете, которая через несколько лет стала крупным порталом о средствах и методах обеспечения безопасности объектов, субъектов, информации.
День работника Сбербанка России с 1998 года отмечается 12 ноября, а напоминает дата о том, как в 1841 году император Николай I распорядился учредить в России сберегательные кассы.
Кроме того, 12 ноября в Индонезии празднуют День здоровья, на Тайване – День врача, в США – День декоративных крыс и мышек, в Азербайджане – День Конституции.
Кусочком именинного пирога сегодня стоит угостить Артема, Анастасию, Степана, Елену, Александра и Максима.