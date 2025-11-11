Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Жительнице Тамбовки выставили счет за воду в 11,5 млн рублей
Жительнице села Тамбовка в Амурской области ошибочно выставили счет за водоснабжение на сумму 11,5 млн рублей, однако ошибку быстро исправили, рассказал директор компании «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС) Антон Самохвалов.
По ее словам, владелице квартиры в селе Тамбовка Амурской области по ошибке начислили 11,5 млн рублей за водоснабжение, сообщил РИА «Новости» директор компании «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС) Антон Самохвалов.
Самохвалов объяснил ситуацию «опечаткой и сбоем машины». По его словам, специалисты вручную заносят показания, переданные собственниками, а из-за большого объема работы (тысяча абонентов) могла произойти ошибка. В компании оперативно исправили неверные начисления на следующий рабочий день.
Как уточнил Самохвалов, квартира принадлежит амурчанке, которая сейчас живет в Ярославле. Женщина обратилась с вопросом о неверных начислениях в чате для абонентов компании перед трехдневными выходными. Поскольку это были нерабочие дни, она не сразу получила ответ и опубликовала квитанцию в соцсетях. Самохвалов пояснил, что речь идет о сумме 11,5 млн рублей за водоснабжение и водоотведение.
«Просто так получилось, что показания передаются с ноликами. Ноль-ноль-ноль-ноль-32 куба. Ноль-ноль-ноль-ноль-37. И получилось, что единичка встала перед цифрами. И получилось за 100 тыс. кубов ей выставили», – сказал он.
