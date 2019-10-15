В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ

Правительство может поддержать проект закона о едином платежном документе за коммунальные услуги, пишут СМИ со ссылкой на проект отзыва.

Проект закона был внесен в Госдуму в июне, он вводит новые понятия – единый платежный документ (ЕПД) и «расчетный центр», передают «Известия».

В платежке появятся строки за содержание, управление и ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капитальный ремонт и вывоз мусора, отмечает издание.

На данный момент эти категории в нескольких регионах относятся к разным платежам, что, по мнению разработчиков проекта, приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов.

Выставлять счета, согласно проекту, будут «расчетные центры». Сейчас платежки жильцам могут присылать управляющие компании, поставщики услуг ЖКХ, банки и специальные операторы.

По данным издания, правительство готово поддержать законопроект в случае, если депутаты его доработают в соответствии с замечаниями.

В 2018 году Минстрой предложил внести поправки в закон, которые позволят упростить использование приборов учета теплоснабжения в жилых домах.