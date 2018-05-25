Минстрой предложил упростить использование счетчиков тепла

Минстрой предложил внести поправки в закон, которые позволят упростить использование приборов учета теплоснабжения в жилых домах, рассказал в кулуарах ПМЭФ замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По словам Чибиса, сегодня в России действуют нормы, принятые давно и допускающие потребление тепла по счетчикам лишь в том случае, когда каждом помещении дома установлены приборы учета.

«В нашей стране большинство домов изначально строилось с вертикальной разводкой тепла от одного стояка...Раньше вообще считалось, что поставить приборы учета потребления тепла на вертикальную разводку невозможно. Но мы посмотрели, как это работает в Дании и Германии, на те технологии, которые есть в России, и поняли, что это не так, особенно с учетом возможности установки распределителей, которые измеряют температуру радиаторов и исходя из нее вычисляют количество тепла, поступившего от батареи за определенный период», – передает РИА «Новости» слова Чибиса.



Он отметил, что Минстрой подготовил постановление кабмина, которые позволят использовать показания приборов учета потребления тепла, если они установлены в 50% помещений в доме.

Чибис подчеркнул, что применение счетчиков тепла потенциально дает очень хорошую экономию на оплате ЖКХ, так как до половины счета в платежках приходится именно на теплоснабжение.

Напомним, в 2014 году глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о планах дать кабмину поручение ограничить в среднем по стране рост платы за услуги ЖКХ на уровне, не превышающем инфляцию, сроком на четыре года, включая 2018 год.