Власти Москвы прокомментировали сообщения об ампутации рук постоялице соццентра
Власти Москвы сообщили о сотрудничестве из-за ампутации рук постоялице соццентра
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами после инцидента в социальном доме «Обручевский», где постоялица получила тяжелые последствия для здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.
По имеющимся данным, женщину связали шерстяными колготками, чтобы предотвратить причинение вреда себе, однако это привело к началу гангрены, и ей ампутировали кисти рук, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что халатность сотрудников стала причиной трагедии и что такие действия считаются абсолютно недопустимыми. В настоящий момент по данному факту ведутся следственные действия при участии полицейских. В департаменте заверили, что все виновные будут привлечены к ответственности согласно закону.
Ранее сообщалось, что суд в Дагестане арестовал санитарку республиканского психоневрологического диспансера на два месяца, она призналась в истязании пациента.