The Times: МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает газета The Times, Международный олимпийский комитет (МОК) готовится запретить трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх, передает ТАСС.

По данным издания, соответствующее решение МОК намерен принять в начале 2026 года после получения научного заключения, подтверждающего наличие физического превосходства мужчин над женщинами. Пересмотренная политика может быть озвучена на сессии МОК во время Олимпиады, которая пройдет в Италии.

В настоящее время трансгендерные спортсмены допускаются к участию в женских соревнованиях, однако финальное решение по каждому случаю принимают международные федерации конкретных видов спорта.

В качестве примера приводится история на Олимпийских играх в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первой трансгендерной женщиной, выступившей в женской категории. Она не смогла успешно завершить ни одной попытки в весовой категории до 87 кг и заняла последнее место.

В январе Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) участвовать в женских школьных спортивных командах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в чемпионате по женскому футболу в Австралии победила команда с пятью трансгендерами. Наиболее серьезные за последние время скандалы разгорелись из-за проваливших гендерные тесты боксерш на Олимпиаде.