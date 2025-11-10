Галерея в Норвегии пять дней не замечала пропажу скульптуры за 15 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники художественной галереи в норвежском Ставангере на протяжении пяти дней не замечали пропажи скульптуры, стоимость которой оценивается примерно в 150 тыс. норвежских крон, что эквивалентно 14,8 тыс. долларов, передает РИА «Новости». Пропажу экспоната сотрудники обнаружили лишь после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

В ходе проверки выяснилось, что кража была совершена еще 4 ноября, причем произошло это в середине дня, говорится в сообщении норвежской полиции. Представители ведомства отмечают: «В галерее в Ставангере вчера обнаружили, что с выставки была украдена скульптура».

После выявления кражи полиция возбудила уголовное дело. Сейчас ведется расследование обстоятельств происшествия, сотрудники работают над установлением личности злоумышленника.

