El Pais: Считавшуюся пропавшей в Испании картину Пикассо забрала консьержка

El Pais: Считавшуюся пропавшей картину Пикассо случайно забрала консьержка

Tекст: Мария Иванова

Картина Пабло Пикассо, ранее считавшаяся пропавшей при транспортировке для выставки в Гранаде, все это время находилась у местной консьержки, сообщает ТАСС со ссылкой на El Pais.

6 октября сотрудники культурного центра CajaGranada обнаружили пропажу произведения, после чего полиция начала активные поиски, допрашивала водителей и изучала записи с камер видеонаблюдения. На фоне громкого ограбления Лувра полицейские даже не исключали связь между этими случаями.

Однако выяснилось, что перевозчики случайно забыли картину у входа, а 69-летняя консьержка, увидев посылку у двери, решила, что это обычная доставка. «Я нашла посылку, прислоненную к двери, – рассказала она. – Я подумала, что она с Amazon или что-то в этом роде». Женщина забрала находку в консьержную комнату, рассчитывая, что за ней скоро придут.

24 октября полиция подтвердила, что картина Пикассо была найдена и с ней все в порядке. Это небольшое произведение, созданное в 1919 году, оценено страховщиками в 600 тыс. евро.

Пикассо, помимо этой работы, особенно известен в Испании картиной «Герника» 1937 года, которая находится в мадридском Центре искусств королевы Софии и считается одной из главных художественных реликвий страны.

Между тем немецкая полиция раскрыла сеть по продаже подделок картин Пикассо и Рубенса.