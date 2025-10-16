В Испании пропала застрахованная на 600 тыс. евро картина Пикассо

В Испании пропал застрахованный на 600 тыс. евро «Натюрморт с Гитарой» Пикассо

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Испании начали расследование по факту исчезновения картины Пабло Пикассо, сообщает ТАСС.

Картина была одной из 57 работ, перевозимых для выставки в культурном центре города Гренада.

По данным агентства Europa Press, исчезновение произошло во время транспортировки, несмотря на строгие меры хранения. Представители полиции не уточняют, на каком этапе могла быть потеряна картина.

Газета Ideal уточнила, что пропавшая работа – «Натюрморт с Гитарой» (1921), застрахованная почти на 600 тыс. евро. Организаторы выставки и транспортная компания пока не комментируют ситуацию.

Расследование обстоятельств исчезновения продолжается, полиция выясняет возможные детали произошедшего.

