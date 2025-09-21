Румынский музей получил выплату за украденные в Нидерландах ценности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальный музей истории Румынии получил страховую выплату в размере 5,7 млн евро после кражи ценных экспонатов с выставки в Нидерландах, передает ТАСС. Министерство культуры Румынии подтвердило, что полная сумма компенсации поступила от страховой компании в соответствии с заключённым контрактом. «Национальный музей истории подтвердил, что полная сумма, согласно страховому полису, соответственно, 5,7 млн евро была переведена страховой компанией в соответствии с контрактом между сторонами», – заявили в ведомстве.

Согласно действующему закону, эти средства будут направлены в государственный бюджет Румынии. Если похищенные ценности будут найдены и возвращены владельцу, перечисленные деньги должны будут быть возвращены страховой компании. Название страховой компании в сообщении министерства не раскрывается.

Министр культуры Андраш Деметр отметил, что необходимо усовершенствовать порядок временного вывоза за границу национальных культурных ценностей, чтобы минимизировать риски повторения подобных преступлений. Инцидент произошёл 25 января этого года в Музее Дренте в нидерландском городе Ассен, где проходила выставка «Дакия! Королевство золота и серебра». Во время ограбления грабители использовали взрывчатку, чтобы пробить стену, и похитили четыре артефакта: золотой шлем V–IV веков до нашей эры и три дакийских золотых браслета второй половины I века до нашей эры. Все украденные предметы находились в коллекции Национального музея истории Румынии.

