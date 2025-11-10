Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Азаров назвал инсценировкой отключение света во время интервью Зеленского
Бывший премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что отключение электричества в Мариинском дворце в Киеве во время интервью Владимира Зеленского британскому изданию The Guardian было постановочным.
Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского журналисту The Guardian в Мариинском дворце было инсценировкой, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.
«Для меня это вообще чудеса, потому что я знаю эти здания, как они энергоснабжаются, как они обеспечиваются. Этого вообще не могло быть по определению», – заявил Азаров.
По его словам, если свет все-таки выключился, то это либо редкостный бардак, либо нарочно подстроено.
«Скорее всего, это нарочно подстроено», – отметил Азаров.
Экс-премьер предположил, что таким образом офис Зеленского хотел продемонстрировать украинцам, будто глава киевского режима живет в тех же условиях, что и население страны, а также послать сигнал западным партнерам. Он также отметил, что окружение Зеленского «реально провоцирует».
Во время записи интервью Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.
Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о любви главы киевского режима к мелким театральным эффектам, комментируя отключение света.
Сообщалось, что в офисе Зеленского случилась паника после серьезных повреждений теплоэлектростанций и других объектов энергосети на Украине из-за угрозы отключения электроэнергии.
Компания «Центрэнерго» остановила работу всех государственных ТЭС, генерация стала нулевой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ракетные удары по объектам Украины декоммунизируют украинскую энергетику.