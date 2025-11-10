СМИ: Заявления об остановке ТЭС спровоцировали истерику в офисе Зеленского

Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.2 комментария
«Экономическая правда»: Остановка ТЭС спровоцировала истерику в офисе Зеленского
После серьезных повреждений сразу нескольких теплоэлектростанций и объектов энергосети на Украине в офисе Владимира Зеленского случилась паника из-за риска отключения электроэнергии, пишут местные СМИ.
Заявления компании «Центрэнерго» об остановке всех государственных теплоэлектростанций и отсутствии выработки электроэнергии спровоцировали настоящую истерику в офисе Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Экономическая правда».
В материале говорится, что после публикации эмоционального сообщения «Центрэнерго», выполненного в стиле «все пропало», в офисе президента возникла острая реакция и представители ОП провели недипломатичный разговор с руководством госкомпании: из офиса Зеленского позвонили и в резкой форме потребовали объяснить причины создания паники среди населения страны.
Издание уточняет, что в ночь на субботу были значительно повреждены три ключевые теплоэлектростанции: Змиевская, Трипольская и Приднепровская. Помимо этого, разрушены части объектов «Укрэнерго» и областных компаний, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии по Украине. Также повреждения получила Кременчугская гидроэлектростанция.
Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.
Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.
Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.