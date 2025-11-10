FT сообщила о трудностях оборонных стартапов ЕС с кредитами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские стартапы, занимающиеся оборонными разработками, продолжают сталкиваться с трудностями при получении кредитов от ведущих банков, пишет ТАСС.

Financial Times ссылается на данные Инновационного фонда НАТО (NIF), согласно которым крупнейший банк Европы HSBC не ослабляет жесткие ограничения для производителей оружия и компаний, создающих технологии двойного назначения.

HSBC по-прежнему запрещает кредитование, а также оказание консультационных услуг компаниям, связанным даже с производством обычных вооружений, помимо уже стандартного запрета на сотрудничество с разработчиками ядерного, химического и биологического оружия. Аналогичную политику проводит и банковский стартап Revolut.

Оба банка входят в число десяти процентов крупнейших европейских кредиторов по объему активов и рыночной стоимости, которые выбрали для себя ограничения на работу с оборонной отраслью. Инновационный фонд НАТО отмечает, что такая политика связана с восприятием оборонной промышленности как не соответствующей критериям экологической, социальной и корпоративной ответственности ESG.

Заместитель главы фонда Фиона Мюррей сообщила: «Политика изменилась на бумаге, но отношение внутри банков к ней не изменилось». Она подчеркнула, что компаниям из сектора обороны все еще приходится доказывать свою этичность и соответствие ESG.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует увеличить расходы на военную мобильность в десять раз с 2028 года

Италия решила использовать кредит ЕС на приобретение танков компании Rheinmetall.

Евросоюз начал вести переговоры с Британией и Канадой об их участии в оборонной программе SAFE.