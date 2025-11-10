У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.9 комментариев
Небензя дал оценку решению США «держать ООН на голодном пайке»
Небензя: ООН слишком обросла жиром, но не стоит держать ее на голодном пайке
Вашингтон прав, считая, что ООН слишком обросла жиром, но попытки держать ее на голодном пайке не вполне оправданы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Тот же самый [постпред США при ООН] Майк Уолтц дал интервью Breitbart News, где он в достаточно откровенной манере говорил о том, что ООН слишком обросла жиром, что ее хорошо бы подсократить. С этим трудно спорить», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости»
Однако, по его словам, подход США, решивших «держать ООН на голодном пайке, пока ООН не даст результаты», являются «не вполне оправданы». «Какого результата? За один день результата не достигнешь», – сказал Небензя.
Он заметил, что подобная тактика оказывает негативное влияние не только на работу самой ООН и ее структур, но и затрагивает всю систему международных связей и ту роль, которую организация выполняет в мире. Постпред отметил, что в случае отсутствия ООН потребовалось бы изобретение аналогичной организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН сталкивается с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе Соединенными Штатами, которые являются крупнейшим донором организации.