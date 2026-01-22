Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.0 комментариев
Хоккеист Задоров объяснил, почему Россию не пускают на Олимпиаду
Российский хоккеист из клуба «Бостон Брюинз» Никита Задоров сообщил, что понимает решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) по поводу недопуска к Олимпийским играм в Италии в 2026 году.
Выступающий за «Бостон Брюинз» в НХЛ Задоров, говоря о решении IIHF не допускать сборную России к Олимпийским играм в 2026 году, напомнил, что российские атлеты пропустили три последние Олимпиады, передает Ura.ru.
«Мы надеялись на участие в этом году, но этого не произойдет, и это тяжело. Но я понимаю их позицию. Идут боевые действия. Плюс есть санкции», – сказал он.
Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Напомним, российские хоккеисты также не принимали участия в предыдущих Олимпиадах.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.