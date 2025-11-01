Магомедов: Финансирование нацполитики увеличено до 4,8 млрд рублей в 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Объем средств, заложенных на государственную национальную политику России в 2026 году, составит 4,8 млрд рублей, передает ТАСС. Об этом сообщил на форуме «Народы России» Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя Администрации президента России.

«В следующем году он (объем финансирования государственной национальной политики – прим. ВЗГЛЯД) будет 4,8 млрд рублей, а в целом за 2017–2025 гг. составил около 25 млрд [рублей]», – заявил Магомедов. Он особо подчеркнул, что в 2012 году, когда эта работа только начиналась, финансирование составляло всего 240 млн рублей.

Кроме того, по его словам, работа над Стратегией государственной национальной политики до 2036 года завершена, и в ближайшее время документ представят президенту. Новый стратегический план сохранит преемственность: в центре внимания остается укрепление единства российского многонационального народа и поддержка этнокультурного разнообразия.

В стратегии закрепят приоритеты, включающие укрепление гражданской идентичности и самосознания на основе традиционных российских ценностей, развитие механизмов межведомственного взаимодействия, региональную интеграцию новых субъектов, а также совершенствование системы оценки эффективности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации для реализации государственной национальной политики.

Президент заявил, что из-за вхождения новых многонациональных субъектов в состав России потребуется внести изменения в Стратегию государственной национальной политики.