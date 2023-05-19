Путин поручил внести в Стратегию нацполитики связанные с новыми регионами аспекты

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19 мая, пятница | Последнее обновление — 16:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал многонациональность всепобеждающей силой России
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поручил внести в Стратегию нацполитики связанные с новыми регионами аспекты
Президент Путин заявил о важности учета связанных с новыми регионами аспектов в стратегии нацполитики России
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Связанные с вхождением в состав России новых многонациональных субъектов корректировки должны быть внесены в Стратегию государственной национальной политики России, заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям российский лидер Владимир Путин.
По его словам, Херсонская область и Запорожье, Донецкая и Луганская народные республики, как и другие регионы, по своему составу являются многонациональными – помимо русских и украинцев, там проживают белорусы, греки, татары, евреи, представители других народов, передает ТАСС.
В этой связи Путин подчеркнул, что важно внести связанные с этим корректировки в Стратегию национальной политики.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о подготовке выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
В Армении объявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию
Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, который выпускает алкоголь под брендом «Арарат», может прекратить поставки продукции в Россию, он принадлежит французской компании Pernod Ricard.
Пока официальной информации нет, уточнил министр, добавив, что приостановка поставок может создать проблемы, которые повлияют на закупку винограда, передает РИА «Новости».
Ранее Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. До этого российские рестораны пожаловались на нехватку алкоголя.
Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений
Власти Грузии не выдали разрешение грузинскому президенту Саломе Зурабишвили на выезд в Брюссель
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Правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы опасаемся, что ее визит и сделанные во время него заявления повредят нашему стремлению получить статус кандидата в Евросоюз, поэтому лучше ограничить ее ареал», – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, «правительство имеет конституционное право не дать согласие на визит президента». Ираклий Кобахидзе отметил, что президент, выступая недавно в парламенте, «сделала заявления, которые напрямую противоречат интересам Грузии получить статус кандидата в декабре».
Саломе Зурабишвили тогда подвергла резкой критике правительство и парламент Грузии, заявив, что те только формально выполняют 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата в члены ЕС.
Администрация президента отправила в правительство заявку на визит в конце апреля.
Ранее в Тбилиси заподозрили Россию в попытке рассорить Грузию с ЕС прямыми рейсами и отменой виз.
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Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО.
По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.
Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.
Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске.
СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США
Глава МИД Сербии Дачич назвал стратегической целью республики развитие сотрудничества с США
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Сербия считает стратегической задачей развитие сотрудничества с США, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в ходе встречи с американским послом Кристофером Хиллом.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Сербии, первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич подчеркнул, что стратегическим направлением Сербии является развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса, передает ТАСС.
В МИД республики также сообщили, что глава МИД Сербии и американский посол в ходе встречи выразили взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников.
Как сообщается, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров напоминал о призывах президента США Джо Байдена бомбить Сербию.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
ЗРК Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал»
MWM: Американский ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом российский гиперзвуковой «Кинжал»
Американский ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом российский гиперзвуковой «Кинжал», говорится в материале, опубликованном Military Watch Magazine.
В публикации говорится, что общая стоимость запущенных на перехват «Кинжала» 32 ракет американского ЗРК Patriot составила 96 млн долларов, все они потерпели неудачу, передает РИА «Новости».
Во вторник российские военные нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого, по сообщению Минобороны России, был поражен американский ЗРК Patriot, в состав которого входили РЛС и пять пусковых установок.
Дробницкий рассказал о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине
Политолог Дробницкий рассказал о спорах между Белым домом, Конгрессом и Пентагоном из-за F-16 для ВСУ
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В споре о поставках F-16 участвуют три стороны: Белый дом, Конгресс и Пентагон. Между ними имеется компромисс: отправлять Украине столько оружия, сколько потребуется для поддержания конфликта, но дальше есть нюансы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов направила администрации Джо Байдена письмо с просьбой разблокировать поставки ВСУ истребителей F-16.
«Администрация Байдена нацелена на то, чтобы конфликт длился долго. Задача проста: высосать из России побольше ресурсов и заметно ослабить многолетнего противника. При этом Белый дом не хочет переусердствовать, отправляя Украине слишком сильное оружие, вынуждая Москву на жесткие ответные меры», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Это довольно тонкая тактика. Однако в американской политике имеются и «ястребы». В этот раз отличилась группа из 14 членов Конгресса, которые выступили с просьбой к президенту направить ВСУ истребители F-16. Это политики, руководствующиеся агрессивной риторикой, и от них некуда деться», – отмечает эксперт.
«В принципе, Вашингтон достаточно умело использует подобных представителей высшей власти в своих целях. Их регулярные выступления – элемент давления на Россию. Грубо говоря, с их помощью в отношении Москвы делаются тонкие намеки: мол, поставлено еще не все, и скоро на поле боя окажутся новые модели вооружений», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, в этот раз инициатором обращения выступила кросс-партийная группа конгрессменов. «Ястребов» хватает как в стане демократов, так и в лагере республиканцев. Еще одной стороной споров о поставке истребителей является Пентагон. Здесь важно понимать, что данная структура давно превратилась в обитель бюрократии», – акцентирует Дробницкий.
«Поэтому военные думают о деньгах. В тот момент, когда им кажется, что они могут получить новые F-16, они выступают за поставки Украине. Задача ведомства – поддерживать величину своего бюджета, следить за тем, чтобы его не ужали. Грубо говоря, есть намеченная цифра, которая уже прошла по всем планам, и ее нужно освоить», – считает эксперт.
«В принципе, все указанные стороны сошлись на шатком компромиссе, который заключается в том, что Украине необходимо регулярно поставлять вооружения, которые будут способствовать продолжению конфликта. Вокруг этого тезиса и крутится весь диалог. Таким образом, главным в вопросе о предоставлении ВСУ новой техники является внешнеполитический фактор», – подчеркивает собеседник.
«В частности, речь идет о позиции России. Если Москва будет жестко отвечать на каждую партию западного вооружения, то подобная дилемма вообще не будет стоять на повестке в США. Сейчас американцы видят, что их действия по сути остаются без ответа, соответственно, они ничего менять не станут», – резюмирует Дробницкий.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание The New York Times. Подчеркивается, что необходимость передачи подобных вооружений диктуется важностью завершения конфликта «на справедливых условиях».
«Как мы все успели убедиться, из-за первоначальной нерешительности наших союзников в отношении предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для получения ВСУ дополнительных ресурсов и новых возможностей», – заявили политики в письме, составление которого координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ из штата Мэн.
До этого в Пентагоне заявили, что ведомство не станет возражать против передачи другими странами Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимного представителя организации. Подчеркивается, что ранее в министерстве обороны не раз высказывали сомнения в том, что сейчас ВСУ необходимы именно самолеты.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, когда его спросили о позиции администрации Байдена по поводу отказа Штатов передавать Украине истребители, заявил: «У меня нет сегодня новостей касательно F-16». Источник в Белом доме считает, что на отправку самолетов у Вашингтона уйдет слишком много средств из военного бюджета. Кроме того, в данных моделях имеются засекреченные системы.
Напомним, британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для нужд киевского режима.
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МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
МИД: Зерновая сделка будет прекращена 17 июля в случае невыполнения требований России
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Россия подтверждает продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений, заявил МИД РФ.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле меморандума между Россией и ООН, направленного на нормализацию отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.
При этом Москва сохраняет принципиальные оценки реализации Стамбульских соглашений: до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия – ООН отсутствует, констатирует внешнеполитическое ведомство.
МИД сообщил также, что с заявленной гуманитарной составляющей «сделки» есть «явные проблемы». Украинское зерно, по информации российской стороны, вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, включая «сытые» европейские рынки. Подчеркивается, что нуждающиеся страны получают «абсолютный мизер» – 2,5% (722 тыс. тонн) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за девять месяцев.
Блокируются поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, сказано в заявлении. Вместе с тем Запад продолжает много и громко заявлять о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода, отмечает Москва.
Российское внешнеполитическое ведомство вновь напомнило, в первую очередь Соединенным Штатам, ЕС и Британии, которые так «пекутся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Системными задачами, как подчеркивает МИД, является переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.
Зерновая сделка будет прекращена после 17 июля, если данные требования не будут выполнены, заключил МИД России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
Стало известно, что построят на месте «Азовстали»
Вице-премьер Хуснуллин: На месте «Азовстали» в Мариуполе решено построить технопарк
На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет возведен технопарк, его план будет представлен после разминирования территории, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам политика, рассматривались разные идеи, но власти решили остановиться именно на строительстве технопарка. При этом Хуснуллин уточнил, что на восстановление территории и строительство нового объекта обойдется в миллиарды рублей.
В настоящее время на территории идет плановое разминирование, передает РИА «Новости».
В феврале врио главы ДНР Денис Пушилин уже говорил, что принято решение не восстанавливать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе «в том виде, в каком он работал», на его месте создадут технопарк.
Территория «Азовсталь» весной 2022 года удерживалась украинскими силами, там находились тысячи украинских военных, включая неонацистов «Азова» (запрещен в России), но в итоге «Азовсталь» была полностью освобождена.
Умер актер «Глухаря» Рустам Уразаев
Российский и узбекский актер и режиссер, член Союза кинематографистов России Рустам Уразаев умер в возрасте 65 лет.
О его смерти стало известно 18 мая, о причинах смерти не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Уразаев снимался в фильмах «Глухарь», «Знахарь», «Рок-н-ролл для принцесс», а также выступал в качестве режиссера в сериалах «След», «Меч», «Женские истории» и других.
Ранее сообщалось о смерти советского актера Владимира Кузнецова.
Военкор: Российские штурмовики заняли в Артемовске укрепрайон «Домино»
Военкор Симонов: Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам
Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города, сообщил военный корреспондент Александр Симонов.
Как сообщает Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс», ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского; в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины в Артемовске остался один район. Позже он заявил о предпринимаемых мерах с целью помешать попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске.
Польская Europolgaz потребовала от Газпрома 2,3 млрд долларов
«Коммерсант»: Владелец польского участка газопровода «Ямал – Европа» потребовал от Газпрома 2,3 млрд долларов
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Владелец польского участка газопровода «Ямал – Европа» компания Europolgaz через арбитражный суд требует с компании «Газпром» непогашенную задолженность за транспортировку газа в размере 6 млрд злотых (2,3 млрд долларов), сообщил вице-премьер, министр госактивов Польши Яцек Сасин.
Как сообщил Сасин в эфире Польского телевидения, компания Europolgaz обратилась в арбитраж с иском против Газпрома о возмещении примерно 850 млн злотых (около 220 млн долларов) непогашенной задолженности за транспортировку газа, пишет «Коммерсант».
По словам министра, арбитраж связан с «упущенной прибылью Europolgaz, через трубопровод которой в настоящее время не транспортируется российский газ». Таким образом, к уже озвученной задолженности нужно прибавить еще 5 млрд злотых (около 1,2 млрд долларов). Иск был подан в арбитраж при Торговой палате Стокгольма.
Ранее Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе».
Позже польские власти разорвали подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику.
Напомним, власти Польши решили принудительно изъять акции Газпрома в компании Europolgaz, владеющей польским участком газопровода «Ямал – Европа».
Россия и Куба переходят на расчеты в рублях
Вице-премьер Чернышенко: Россия переходит на расчеты в рублях с Кубой
Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко напомнил, что в марте начался прием карт «Мир» в кубинских банкоматах, и заявил, что в ближайшее время можно будет расплачиваться в стране российскими картами в магазинах, кафе и ресторанах, передает РИА «Новости».
Ранее зампред правительства России Чернышенко отправился на Кубу для проведения заседания двухсторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Напомним, в марте карты российской платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные.
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