Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах

Памфилова: Подготовка к выборам в новых регионах идет в соответствии с графиком

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посетила новые регионы РФ и заявила, что подготовка к осенним выборам в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях идет в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе ЦИК России.

По словам Памфиловой, несмотря на сложнейшие условия, подготовка к выборам идет в соответствии с графиком: сформированы территориальные, подходит к завершению формирование участковых комиссий, прокладываются все необходимые коммуникации, оснащаются необходимым оборудованием помещения для голосования, передает РИА «Новости».

Также завершается подготовка к полномасштабному обучению членов избирательных комиссий, сообщил ЦИК.

По сообщению пресс-службы, Памфилова встретилась с руководителями регионов и избирательных комиссий и ознакомилась с ходом подготовки избирательной системы новых субъектов к предстоящим в сентябре выборам. Там добавили, что в ходе встреч были обсуждены вопросы обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса. По словам Памфиловой, основная цель поездки – понять, чем еще дополнительно ЦИК может помочь коллегам из регионов.

Ранее сообщалось, что более 100 кандидатов подали заявки на участие в праймериз «Единой России» в Херсонской области.

Напомним, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму внесены поправки об изменении конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России.