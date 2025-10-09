NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 20 живых израильских заложников до сих пор удерживаются в секторе Газа, вместе с телами примерно 25 погибших, сообщает The New York Times.

Власти Израиля заявили, что подробности их возможного освобождения пока не известны. Президент Дональд Трамп сделал освобождение оставшихся заложников ключевым пунктом своих усилий по достижению перемирия на Ближнем Востоке.

В ходе нападения на Израиль два года назад боевики ХАМАС и другие группировки захватили около 250 человек и вывезли их в Газу – часть из них уже были убиты к моменту пленения. Позже многие заложники были освобождены в обмен на палестинских заключенных в рамках двух перемирий, а некоторых отпустили после операций израильской армии. Восемь человек были освобождены силовым путем.

По данным расследования The New York Times, в плену погибли более 30 заложников. Израильские власти отмечают, что семеро были казнены своими похитителями, когда израильские военные приблизились к месту их содержания, а четверо погибли в результате израильских авиаударов. Троих заложников по ошибке убили израильские военные, приняв их за боевиков, еще один погиб в перекрестном огне.

В рамках плана Трампа, после освобождения всех заложников Израиль должен будет отпустить 250 человек, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, задержанных после октября 2023 года. Кроме того, за каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки пятнадцати погибших жителей Газы. Сроки этих обменов остаются неясными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. После объявления о согласовании плана по урегулированию сектор подвергся ударам. США назвали срок освобождения заложников движением ХАМАС.