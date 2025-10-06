НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Над Белгородом и Белгородским районом сбиты ракеты ВСУ
Системы ПВО сбили несколько ракет над Белгородом и Белгородским районом
В небе над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО перехвачены несколько ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, информация о пострадавших и повреждениях на данный момент отсутствует. Все оперативные службы находятся на местах и продолжают работу.
Ранее серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности. До этого мужчина, получивший тяжелые ранения при ракетном ударе по Белгороду, скончался в реанимации.
В результате ракетного обстрела Белгорода мужчина, который оказывал помощь после предыдущей атаки, погиб, а еще один получил тяжелое ранение.
В понедельник после атаки ВСУ почти 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света.