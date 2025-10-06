НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Анонсирована Неделя высокой моды в спорте в Москве
В середине октября в Музее Москвы стартует Неделя высокой моды в спорте, где 50 дизайнеров поборются за грант в размере 1 млн рублей.
Более 50 спортивных дизайнеров из разных регионов России примут участие в Неделе высокой моды спорта, которая пройдет 17 и 18 октября в Музее Москвы. Фестиваль «Эллада 3.0: Арена Трендов» объединит показы оригинальных коллекций, ретроспективную выставку гимнастических костюмов, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и насыщенную образовательную программу.
Главным событием станут подиумные показы финалистов конкурса, где победителю вручат грант в размере одного миллиона рублей на развитие бренда, а лучшие дизайнеры получат специальные премии. Подиум фестиваля стилизован под дорожки Храма Зевса, а деловая часть пройдет в «Академии Платона». Организаторы подчеркивают, что проект направлен на поддержку всей индустрии, формируя новые профессии и тренды в спортивной моде.
«Россия имеет прочные традиции в эстетических видах спорта: художественная гимнастика и фигурное катание давно стали символами национальной гордости. Ещё с 1960-х годов советская школа спортивной моды задала высокую планку, а Вячеслав Зайцев привнес эстетику кутюра в мир спорта. Сегодня Неделя высокой моды в спорте продолжает эту преемственность, поддерживая современных дизайнеров и создавая новое культурное пространство», – рассказала Мария Осипова-Багмет, сооснователь проекта и ведущий дизайнер.
Особый акцент сделан на синтезе спорта и искусства: в шоу примут участие солистки Большого театра, спортсмены ЦСКА и чемпионка России по синхронному плаванию Татьяна Гайдай. Ретроспективная выставка, подготовленная Ольгой Парле, представит эволюцию гимнастического костюма от первых моделей до современных дизайнерских работ. В программе также мастер-классы с нейросетями, лекции, конкурсы для детей и открытый микрофон для молодых специалистов.
Жюри конкурса возглавит Марина Гогуа, автор костюмов для прославленных российских гимнасток, включая Алину Кабаеву и Евгению Канаеву. Для всех желающих вход свободный, при обязательной регистрации на сайте проекта. По оценкам организаторов, Неделя высокой моды в спорте станет культурным феноменом, объединяющим спорт и искусство и формирующим новые стандарты российской спортивной моды. Газета ВЗГЛЯД является информационным партнером проекта.