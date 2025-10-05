Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем
В Египет для переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа прибыла делегация ХАМАС, сообщило палестинское движение.
Делегацию возглавляет лидер радикалов в секторе Газа Халиль аль-Хейя, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиля и ХАМАС согласились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона. ХАМАС опровергло сообщения СМИ о готовности сложить оружие.
В сентябре Израиль нанес удар по зданию в Катаре, где находились представители ХАМАС. Израиль рассчитывал при этом ликвидировать аль-Хейю. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы по прекращению огня в секторе Газа.