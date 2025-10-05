Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем

МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг

МИД Израиля опроверг информацию о якобы жестоком обращении с Тунберг

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении пресс-службы МИД говорится: «Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», передает РИА «Новости».

В ведомстве обратили внимание, что сама Грета Тунберг и другие задержанные не только не просили об ускорении их депортации, но и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.

МИД Израиля также добавил, что Тунберг не обращалась к израильским властям с жалобами на подобные обвинения, поскольку, по словам ведомства, «такого никогда не происходило».

Накануне The Guardian сообщила, что шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. 1 сентября израильские министры начали разрабатывать планы по задержанию Тунберг в «условиях террористического уровня».