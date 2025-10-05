Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие
Сообщения о том, что палестинское движение ХАМАС согласилось сложить оружие в рамках плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа, не соответствуют действительности, заявил член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави.
Информация о готовности ХАМАС сложить оружие распространялась рядом СМИ, в том числе телеканалами Al Arabiya и Al Hadath. По их версии, ХАМАС якобы уведомил об этом власти США, передает ТАСС.
В ХАМАС назвали эти заявления «ложными». Указывается, что сообщения СМИ «о ходе переговоров о прекращении огня и позиции движения по вопросу сдачи оружия» лишены оснований. В ХАМАС считают, что такие сообщения «направлены на дискредитацию позиции» движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС договорились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа будут обеспечены военным путем, если не удастся достичь целей дипломатическими мерами.