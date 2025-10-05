ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие

Tекст: Антон Антонов

Информация о готовности ХАМАС сложить оружие распространялась рядом СМИ, в том числе телеканалами Al Arabiya и Al Hadath. По их версии, ХАМАС якобы уведомил об этом власти США, передает ТАСС.

В ХАМАС назвали эти заявления «ложными». Указывается, что сообщения СМИ «о ходе переговоров о прекращении огня и позиции движения по вопросу сдачи оружия» лишены оснований. В ХАМАС считают, что такие сообщения «направлены на дискредитацию позиции» движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС договорились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа будут обеспечены военным путем, если не удастся достичь целей дипломатическими мерами.