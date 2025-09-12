Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
В ХАМАС опровергли информацию о смерти лидера движения
Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя жив, несмотря на сообщения о прицельном ударе Израиля по его резиденции в Дохе, сообщило радикальное палестинское движение.
Радикальное движение опубликовало соответствующее заявление в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что Халиль аль-Хейя посетил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе. По данным ХАМАС, визит лидера прошел с соблюдением усиленных мер безопасности, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы по прекращению огня в секторе Газа.