    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    12 сентября 2025, 21:08 • Новости дня

    В ХАМАС опровергли информацию о смерти лидера движения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя жив, несмотря на сообщения о прицельном ударе Израиля по его резиденции в Дохе, сообщило радикальное палестинское движение.

    Радикальное движение опубликовало соответствующее заявление в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что Халиль аль-Хейя посетил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе. По данным ХАМАС, визит лидера прошел с соблюдением усиленных мер безопасности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы по прекращению огня в секторе Газа.

    10 сентября 2025, 01:13 • Новости дня
    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить

    Премьер Катара указал на право эмирата ответить Израилю

    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани на пресс-конференции после атаки Израиля на Доху заявил, что эмират не оставит произошедшее без внимания и активирует все силы для реагирования на этот выпад.

    «Катар мобилизует все инструменты для реагирования на атаку, выходящие за рамки заявлений и осуждений, включая формирование юридической группы для привлечения Израиля к ответственности», – передает телеканал Al Jazeera  высказывания премьера эмирата.

    Назвав удары Израиля по Дохе «государственным терроризмом», премьер-министр Катара сосредоточил большую часть своего гнева на премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, обвинив его в подрыве региональной стабильности ради  «нарциссических иллюзий» и личной выгоды. Он также обвинил Нетаньяху в срыве всех мирных усилий.

    Премьер-министр Катара заявил также, что страны Ближнего Востока должны объединиться, чтобы обуздать Израиль.

    «Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать ответ на такое варварское поведение», – сказал он.

    Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа, шейх Мухаммед подчеркнул, что Доха продолжит делать все возможное для прекращения войны, страна не отказывается от своей роли посредника.

    Однако, по его словам, израильская атака положила конец раунду переговоров по предложению американского президента Дональда Трампа.

    «Что касается текущих переговоров, я не думаю, что сейчас есть что-то стоящее после такого нападения», – сказал он.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить  посредничество в процессе установления мира в секторе Газа. Но премьер Катара заявил прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    12 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Призыв фон дер Ляйен ужесточить меры против Израиля вызвал раскол среди политиков Германии
    Призыв фон дер Ляйен ужесточить меры против Израиля вызвал раскол среди политиков Германии
    @ Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство ХСС в Бундестаге отвергло предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая санкции против министров.

    Европейская комиссия готовится обсудить возможность санкций в отношении «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль, сообщает Politico.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этих предложениях в своей ежегодной речи, что вызвало резкую реакцию со стороны баварских консерваторов из Христианско-социального союза (ХСС).

    Лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн заявил: «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления». По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    Баварские консерваторы, входящие в Европейскую народную партию, намерены противостоять этим инициативам. В самой Германии предложения Еврокомиссии усилили разногласия внутри коалиции канцлера Фридриха Мерца: ХСС выступает за поддержку Израиля, социал-демократы из СДПГ требуют ужесточения курса, а Христианско-демократический союз занимает промежуточную позицию. При этом Мерц заявил, что «Германия и впредь будет стоять на стороне Израиля», но не исключил обсуждение санкций на уровне Евросоюза.

    Прохождение предложений фон дер Ляйен будет зависеть от позиции Германии. Приостановка торговых элементов соглашения возможна при квалифицированном большинстве среди стран ЕС, а введение санкций против министров Израиля – только при единогласном решении. Эти вопросы станут ключевыми на ближайших заседаниях Европейского совета в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа пришли в ярость после удара Израиля по Катару. Премьер-министр Катара призвал мировое сообщество обуздать Израиль и заявил о праве эмирата на ответные действия. Дональд Трамп пообещал, что подобный удар по Дохе больше не повторится.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане

    Израиль атаковал Сану, контролируемую йеменским движением «Ансар Аллах»

    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские военные нанесли авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане.

    Израильские военные нанесли авиационный удар по Сане – столице Йемена, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Пока не уточняется, по каким именно объектам нанесен удар.

    Движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу Сана, с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы провели крупномасштабную атакующую операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля. Армия Израиля заявила о перехвате трех дронов, запущенных с территории Йемена. Хуситы сообщили об атаке на район израильского ядерного центра.

    11 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду

    Премьер Катара Аль Тани: Нетаньяху должен быть предан суду

    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

    «Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», – приводит слова Аль Тани РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Глава катарского правительства также обвинил Нетаньяху в уничтожении надежды на освобождение израильских заложников. По словам премьера, действия Нетаньяху «просто убили любую надежду для этих заложников».

    Премьер Катара отметил, что обсуждает с региональными партнерами возможный ответ Израилю на удары по Дохе. Аль Тани добавил, что Катар «рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям».

    «Нетаньяху угрожает и другим странам в регионе, в то время как они не представляют ему никакой угрозы», – сказал премьер.

    Аль Тани также заявил, что Катар высоко оценивает позицию президента США Дональда Трампа по поводу ударов Израиля по Дохе, но ожидает, что за заявлениями последуют конкретные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

    9 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение ХАМАС официально заявило об отсутствии жертв среди переговорщиков после израильской атаки по Дохе.

    «Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале движения, передает ТАСС. Представители движения подчеркнули, что делегация не пострадала в результате удара.

    Однако представители ХАМАС признали гибель шести человек в ходе атаки, среди которых был сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Кроме того, сообщается о гибели одного военнослужащего из катарских сил безопасности.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики.

    11 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля

    Лавров сообщил о риске эскалации на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по Дохе

    Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность действиями Израиля против столицы Катара, отметив угрозу усиления нестабильности и нарушения международного права.

    Израильские удары по Дохе ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ заявил, что эти действия воспринимаются как грубое нарушение международного права, в первую очередь Устава ООН, и посягательство на суверенитет независимого государства.

    Министр подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за того, что Катар является ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

    Лавров заявил: «Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа. Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства».

    По мнению Лаврова, удары Израиля демонстрируют отсутствие стремления к окончанию гуманитарной катастрофы в Газе и ставят под угрозу возможность мирного урегулирования.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в том, что они «предоставляют убежище террористам» после удара по Дохе.

    Катар осудил заявления Нетаньяху, назвав их попыткой оправдать удары по Катару и пригрозив привлечь его к ответственности.

    Лавров выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе в разговоре с министром иностранных дел Катара.

    10 сентября 2025, 19:15 • Новости дня
    При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек

    Минздрав хуситов сообщил о девяти погибших и 118 раненых в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиаудары в районе Саны и Эль-Джауфа привели к многочисленным жертвам среди местного населения, среди погибших есть гражданские лица.

    В результате авиаударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах», погибли не менее девяти человек, сообщает ТАСС. По данным Минздрава хуситов, количество раненых достигло 118 человек.

    Телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам, приводит заявление министерства здравоохранения хуситов: «По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали».

    Среди пострадавших значатся местные жители, точные данные о состоянии раненых и числе погибших уточняются. Ответственность за удары, по утверждению хуситов, лежит на Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о нанесении удара по районам Израиля с помощью трех беспилотников, в том числе по району Димоны. Йеменские хуситы организовали масштабную операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    10 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Axios узнал о ярости советников Трампа после удара Израиля по Катару

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник утром американские военные заметили израильские самолеты, летевшие на восток в сторону Персидского залива и запросили разъяснения, но к тому времени, когда Израиль предоставил их, ракеты уже были в воздухе, сообщили три американских чиновника порталу Axios. Их целью была встреча руководства ХАМАС в Дохе.

    «Эта новость ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых высокопоставленных советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение американского президента о мире в секторе Газа», – пишет Axios.

    Представители ХАМАС, отмечает портал, встретились в Дохе, чтобы обсудить это предложение. Белый дом ожидал получить ответ от ХАМАС к концу недели. Катар стал седьмой страной, которую Израиль подверг бомбардировке с 7 октября 2023 года.

    По словам Трампа, он «не в восторге» от произошедшего.

    «Как только Трампу сообщили о готовящемся ударе, он поручил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу уведомить об этом Катар. По словам американского чиновника, к тому времени, как Уиткофф связался с ними, бомбы уже достигли цели», – сказано в материале.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

    9 сентября 2025, 21:43 • Новости дня
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она добавила, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху при этом заметил, что это может стать  «шансом на мир» на Ближнем Востоке.

    «(Это) не помогает в реализации целей ни Израиля, ни США, но уничтожение ХАМАС, который наживался на бедствиях жителей Газы, достойная цель», – сказала на брифинге Ливитт.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику известить катарские власти о готовящемся ударе по Дохе, выразив сожаление по поводу ситуации.

    Власти Катара заявили, что узнали об израильском ударе по Дохе во время атаки, а не до нее.

    10 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Число погибших при ударах Израиля по Йемену возросло до 35 человек

    Число погибших после атак Израиля по Йемену достигло 35 человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Погибли 35 человек и более 130 получили ранения в результате авиаударов Израиля по Сане и Эль-Джауфу.

    В результате ударов ВВС Израиля по объектам хуситов в столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф погибли 35 человек, еще 131 человек получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения в правительстве, сформированном движением хуситов.

    Первую информацию о жертвах распространил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah. По его данным, самая тяжелая обстановка наблюдается в местах, где удары пришлись по густонаселенным районам. Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое.

    12 сентября 2025, 00:54 • Новости дня
    Израиль пригрозил изгнать ХАМАС из Катара

    Постпред Израиля при ООН Данон: Израиль может сам изгнать ХАМАС из Катара

    Израиль пригрозил изгнать ХАМАС из Катара
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сам сделает это, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Израиля Дэнни Данон.

    По словам Данона, Катар в течение долгого времени предоставляет убежище лидерам ХАМАС, которые используют это для подготовки терактов и массовых убийств, передает РИА «Новости».

    Он потребовал от Катара «сделать выбор»: «Либо Катар осудит ХАМАС, изгонит ХАМАС и привлечет ХАМАС к ответственности, либо Израиль сделает это».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы по прекращению огня в секторе Газа.

    9 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава правительства Катара и министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил на пресс-конференции о прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Нападение Израиля шейх назвал «государственным терроризмом» и заявил, что в регионе есть мошенник – премьер-министр Израиля Нетаньяху, который ввергает регион в необратимый хаос, передает телеканал Al Jazeera.

    Шейх указал на то, что нападение Израиля совпало со встречей переговорной группы ХАМАС, на которой обсуждалось предложение США о заключении сделки по прекращению войны в Газе и достижению соглашения о прекращении огня, и заявил, что Израиль саботировал это. По его словам, места для дипломатии после нападения на Доху осталось не много.

    «Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить успешный процесс переговоров по Газе. Мы сделали все возможное, чтобы остановить агрессию в отношении Газы. Что касается текущих переговоров, я не верю, что они могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня», – приводит слова шейха Мухаммеда ТАСС.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить посредничество в процессе установления мира в секторе Газа.

    11 сентября 2025, 21:43 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по военному объекту Израиля в Негеве

    Хуситы заявили об атаке гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военного объекта

    Tекст: Евгения Караваева

    Повстанцы из движения «Ансар Аллах» заявили об успешном использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» против военного объекта в пустыне Негев.

    Удар был нанесен по израильскому военному объекту в пустыне Негев, передает ТАСС. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».

    В эфире телеканала Al Masirah Яхья Сариа заявил: «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию, атаковав израильский военный объект в районе Негев. Удар по оккупированным территориям был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2". Операция успешно достигла своей цели».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в Армии обороны Израиля сообщили о запуске ракеты с территории Йемена, отметив, что средства противовоздушной обороны были приведены в действие.



    12 сентября 2025, 06:11 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет

    Нетаньяху: Палестинского государства не будет

    Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о реализации программы по строительству новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Планы строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в районе Е-1 на Западном берегу реки Иордан были утверждены Нетаньяху, передает ТАСС.

    Заявление было сделано во время церемонии в Маале-Адумим, городе, находящемся в нескольких километрах от Иерусалима.

    Нетаньяху подчеркнул, что город Маале-Адумим удвоит население и в ближайшие пять лет там будут жить 70 тыс. человек. По его словам, это приведет к значительным изменениям в регионе.

    Премьер-министр напомнил, что ранее обещал начать новое строительство в этом районе, и отметил, что сейчас это обещание выполняется.

    «Есть и другое обещание, которое мы сдержим. Мы говорили: палестинского государства не будет – и его действительно не будет! Эта земля принадлежит нам», – заявил Нетаньяху. Он добавил, что Израиль будет охранять свое наследие, землю и безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд стран заявил о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Президент Франции Эммануэль Макрон, который также заявил о скором признании Палестины на сессии ООН, получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции.

    11 сентября 2025, 23:32 • Новости дня
    Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару

    Небензя: Израиль испытывает границы дозволенного

    Tекст: Антон Антонов

    Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют новую волну насилия на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации.

    Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает удар Израиля по жилому комплексу в катарской столице Дохе, целью которого были объявлены представители руководства движения ХАМАС, передает ТАСС.

    «Удар нанесен не только по Катару как суверенному государству, причем не вовлеченному в арабо-израильский конфликт, но и в целом по усилиям посредников по самой возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта», – заявил Небензя.

    Он отметил, что израильская атака приведет к серьезным последствиям для ситуации в Газе и безопасности всего Ближнего Востока. Небензя также указал, что удары были нанесены по району, где расположены иностранные посольства, в том числе российская миссия, которая находится в 600 м от места атаки.

    «То, что произошло два дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывающего для себя все новые рубежи, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН осудил удары Израиля по столице Катара Дохе.

    Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

