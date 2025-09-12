В ХАМАС опровергли информацию о смерти лидера движения

Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить

Tекст: Ирма Каплан

«Катар мобилизует все инструменты для реагирования на атаку, выходящие за рамки заявлений и осуждений, включая формирование юридической группы для привлечения Израиля к ответственности», – передает телеканал Al Jazeera высказывания премьера эмирата.

Назвав удары Израиля по Дохе «государственным терроризмом», премьер-министр Катара сосредоточил большую часть своего гнева на премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, обвинив его в подрыве региональной стабильности ради «нарциссических иллюзий» и личной выгоды. Он также обвинил Нетаньяху в срыве всех мирных усилий.

Премьер-министр Катара заявил также, что страны Ближнего Востока должны объединиться, чтобы обуздать Израиль.

«Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать ответ на такое варварское поведение», – сказал он.

Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа, шейх Мухаммед подчеркнул, что Доха продолжит делать все возможное для прекращения войны, страна не отказывается от своей роли посредника.

Однако, по его словам, израильская атака положила конец раунду переговоров по предложению американского президента Дональда Трампа.

«Что касается текущих переговоров, я не думаю, что сейчас есть что-то стоящее после такого нападения», – сказал он.

Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить посредничество в процессе установления мира в секторе Газа. Но премьер Катара заявил прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.