Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Замглавы поселения Мокрая Орловка ранен после обстрела ВСУ
В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа был ранен заместитель главы поселения во время минометного обстрела, получив тяжелые повреждения.
Заместитель главы поселения Мокрая Орловка Белгородской области Игорь Кушнарев получил ранение в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, Кушнарев находится в тяжелом состоянии. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы самообороны, медицинские работники оказывают всю необходимую помощь.
Губернатор отметил, что Игорь Кушнарев недавно начал работу в администрации округа вместе с новым главой Дмитрием Панковым. Он подчеркнул, что команда местной администрации действует героически, помогая жителям справляться с возникающими трудностями. Гладков также выразил надежду на скорейшее восстановление Кушнарева после ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали дронами и обстрелами 10 населенных пунктов Белгородской области. В результате инцидентов никто не пострадал.