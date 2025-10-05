ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома. Село Ржевка дважды обстреляли, в результате чего повреждены семь частных домов, шесть хозпостроек и линия электропередачи. В районе села Первое Цепляево уничтожен прицеп грузового автомобиля после атаки дрона.

Гладков отметил, что в поселке Политотдельский FPV-дрон атаковал служебный автобус, в Грайвороне повреждены два легковых автомобиля, а в селе Глотово осколками посекло три частных дома. В хуторе Леоновка пострадала кровля складского помещения, а в хуторе Плотвянка FPV-дрон пробил кровлю частного дома.

Повреждения зафиксированы также в селе Коновалово, где нарушена линия электропередачи, а в селе Тишанка уничтожено частное домовладение. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за четыре часа средствами ПВО были уничтожены 30 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом. В Шебекино мужчина получил травмы после того, как наступил на взрывное устройство у себя на участке.