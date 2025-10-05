Над Белгородской областью и Крымом за четыре часа сбили 30 беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

Системы противовоздушной обороны России в период с 08.00 до 12.00 по московскому времени сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как отметили в Минобороны России, подавляющее большинство дронов – 29 устройств – были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские ПВО уничтожили три украинских дрона в Крыму и над Черным морем.

В понедельник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, а также над Курской и Белгородской областями.