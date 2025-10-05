  • Новость часаПремьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    Армию Эстонии пугает военная бравада руководства страны
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине (видео)
    Politico: Чехия может стать «новой головной болью» ЕС
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    «Северяне» продолжили создание полосы безопасности на Украине
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    24 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    5 октября 2025, 13:17 • Новости дня

    Над Белгородской областью и Крымом за четыре часа сбили 30 беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    30 беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО за четыре часа над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

    Системы противовоздушной обороны России в период с 08.00 до 12.00 по московскому времени сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как отметили в Минобороны России, подавляющее большинство дронов – 29 устройств – были уничтожены в небе над Белгородской областью, еще один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО уничтожили три украинских дрона в Крыму и над Черным морем.

    В понедельник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, а также над Курской и Белгородской областями.

    4 октября 2025, 15:05 • Новости дня
    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев

    Востоковед Казаков рассказал, как изменит политику Японии первая в истории женщина-премьер-министр

    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    @ Kim Kyung-Hoon/REUTERS/Pool/Yue Chenxing/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В случае избрания Санаэ Такаити новым премьер-министром заметных подвижек в российско-японских отношениях не будет, но при налаживании конструктивного диалога надо начинать с отмены взаимных санкций, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. В субботу Такаити была избрана председателям правящей Либерально-демократической партии и скорее всего станет первой в истории Японии женщиной-премьер-министром.

    «Смысл смены председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии заключался в том, чтобы прекратить разброд и шатания в ЛДП после провалов на выборах в верхнюю и нижнюю палаты парламента. Во-вторых, во главе партии нужно было поставить человека, который будет безусловным лидером при избрании нового премьер-министра», – считает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити оказалась консолидирующей фигурой – и впервые в истории страны женщина может возглавить правительство. «Это большая подвижка в психологии и менталитете японцев. В последние годы в стране много говорили о том, почему в политике мало женщин. Попытки партийных лидеров продвигать на различные посты женщин все равно не позволяли достичь пропорционального представительство обоих полов во власти», – напомнил политолог.

    64-летняя Такаити, подчеркивает собеседник, настоящий профессионал. «Она занималась вопросами экономической безопасности. Ее позиция понятна – она жесткий человек консервативных взглядов, новый и современный лидер. Будущий премьер достаточно молодая по японским понятиям. За ней стоит политическая молодежь. Вероятнее всего, она будет придерживаться жесткой линии в вопросах нацбезопасности и обороны. Стоит ожидать более жестких решений в отношении существующих проблем», – прогнозирует эксперт.

    Среди ключевых вопросов, которые будет решать Такаити на должности премьера, прежде всего экономические, социальные, демографические и миграционные, а также нехватка рабочей силы.

    Что касается российско-японских отношений, то «сильных подвижек не будет», тем более Такаити находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. «Проблема заключается в том, что Россия и Япония пока не видят путей сближения и восстановления отношений, хотя продолжаются гуманитарные обмены, научные, культурные и спортивные контакты. Но любая смена руководства Японии дает определенные шансы на решение тех или иных проблем. Если у Москвы и Токио появится желание выстраивать более конструктивные отношения, то это возможно», – полагает Казаков.

    Если в случае прихода Такаити к власти между двумя странами начнет налаживаться конструктивный диалог, то сторонам в первую очередь следует взяться за восстановление экономических связей и отменять запреты на въезд. «Я полагаю, что это будет возможно только после окончания конфликта на Украине и оздоровления общей ситуации. Но даже в нынешних условиях возможны шаги для улучшения отношений и восстановления прямого авиасообщения», – рассуждает политолог.

    Что касается отношений с другими странами, такими как США и Китай, то приход Такаити к власти «не приведет к резкому изменению курса Японии», страна по-прежнему продолжит «опираться на военно-политический альянс с США».

    «Такаити – это системный политик, она давно работает в правительстве и понимает, насколько сильна японская бюрократия. Здесь важнее, кто будет следующим министром иностранных дел. Но уже понятно, что новый премьер будет корректировать свою линию в отношениях с США с учетом того, что Америка решила поставить себя во главу угла», – пояснил Казаков.

    Однако в отношениях с Китаем происходит дрейф в сторону улучшения связей, что тоже обусловлено действиями президента США Дональда Трампа. «Китай заинтересован в более благоприятных отношениях с Японией, но многое зависит от дальнейших событий на мировой арене. Каждый игрок представляет значимую силу, но Японии, с учетом ее инерционной политической позиции, будет сложно быть существенным фактором международных процессов», – добавил спикер.

    В субботу Санаэ Такаити победила на выборах председателя ЛДП, обеспечив себе возможность стать первой женщиной-премьером в истории Японии. Она получила 185 голосов из 341 во втором туре выборов, оставив позади Синдзиро Коидзуми (сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми), набравшего 156 голосов.

    Такаити практически гарантировано станет следующим премьер-министром, поскольку оппозиционные партии, несмотря на численное преимущество, не могут выдвинуть единого кандидата. Нынешний глава правительства Сигэру Исиба уже объявил о своем предстоящем уходе в отставку, после чего в парламенте пройдет голосование по утверждению нового премьера. Вероятнее всего, голосование состоится 15 октября.

    Такаити известна как сторонница экс-премьера Синдзо Абэ (1954-2022) и приверженка консервативных взглядов. Она выступает за усиление обороноспособности Японии.

    Комментарии (6)
    4 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные врачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, связанных с применением высокоэнергетического оружия, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

    По его словам, статистика боевых ранений при спецоперации на Украине значительно отличается от данных, известных военной медицине по предыдущим конфликтам, передает ТАСС. «С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», – заявил Свистов.

    По его словам, сейчас на поле боя стало значительно больше травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Причиной этого являются используемые во время конфликта высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков, из-за чего чаще повреждаются магистральные сосуды, в том числе сонные артерии и артерии головного мозга. Современная частота таких травм оценивается в 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.

    Ранее военная медицина любой страны сталкивалась лишь с единичными подобными случаями, каждый из которых становился темой отдельной публикации. Теперь же, по словам Свистова, эта проблема приобрела характер «военно-травматической эпидемии». Он подчеркнул, что современные события можно назвать эпидемией травматических аневризм сосудов головного мозга.

    Свистов прибыл в ДНР вместе с группой ведущих специалистов Минобороны, включая начальника академии Евгения Крюкова, главного офтальмолога Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, провели ряд операций и вручили медалям МОСН государственные награды – «За спасение погибавших» и Луки Крымского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Военврач группировки «Днепр» рассказал о внедрении инновационного кровоостанавливающего средства на СВО.

    Комментарии (13)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отвод из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины начали перемещаться из Красного Лимана в тыловые районы, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после того, как украинское командование пришло к выводу, что удержать город не удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщил об изменении ситуации в районе Красного Лимана. Председатель правительства Донецкой народной республики Ян Кимаковский заявил об усилении окружения украинских войск в Красном Лимане. Кимаковский также сообщил, что группировка украинских войск была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (7)
    4 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    @ Mathieu Pattier/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти задержали нефтяной танкер Boracay в нейтральных водах, однако Европа по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, говорится в статье издания Spectator.

    Задержание французскими властями нефтяного танкера Boracay, включенного в санкционный список против России, в нейтральных водах было «театром», пишет РИА «Новости» со ссылкой на материал издания Spectator. В статье говорится, что Европа в реальности не имеет эффективных инструментов для остановки поставок российских энергоносителей, несмотря на громкие заявления.

    Spectator отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал абордаж танкера важной мерой в борьбе с перевозкой российских энергоносителей. Однако издание подчеркивает, что фактически Европа сама остается крупным покупателем российской нефти, нефтепродуктов и газа.

    В публикации говорится, что президент России Владимир Путин был прав в своих оценках ситуации, а сам рейд на танкер был не более чем театрализованным действием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем. Франция начала активные действия против так называемого «российского теневого флота». Экипаж танкера Pushpa задержали во Франции.

    Комментарии (10)
    5 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак

    СМИ: Одна из крупнейших атак частично обесточила Львов

    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    В результате серии взрывов во Львове на западе Украины часть города осталась без электричества, передает ТАСС. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе остановлена работа общественного транспорта и объявлена воздушная тревога. «Часть Львова без света», – написал он в своем телеграм-канале.

    Градоначальник призвал жителей закрыть окна и находиться в безопасных местах из-за риска вредных испарений и дыма, отметив, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

    По данным украинских СМИ, во Львове видны два крупных очага возгорания, а над городом поднимается огромный столб дыма. Воздушная тревога в Львовской области продолжалась более пяти часов в ночь на воскресенье.

    В свою очередь RT со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет о том, что во Львове этой ночью была одна из сильнейших атак дронами и ракетами. В то же время местные жители в комментариях указывают на «зарево после ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    Комментарии (8)
    4 октября 2025, 19:49 • Новости дня
    Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными и разведывательными

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотные летательные аппараты, замеченные 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами, сообщает газета Bild.

    По информации Bild, беспилотники, появившиеся над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными, передает ТАСС

    Полицейские пытались обнаружить человека, управлявшего летательными аппаратами, с помощью вертолета, но все усилия оказались безрезультатными. В результате работы аэропорта были приостановлены до утра 4 октября.

    Издание также сообщает, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование его действий в аэропорту.

    Схожие инциденты произошли и в других регионах Германии. В Нижней Саксонии были зафиксированы полеты беспилотников над складом боеприпасов в районе Йевера, а также замечены три дрона в Гифхорне, где находится штаб-квартира авиационной группы Федеральной полиции. Происхождение некоторых аппаратов пока установить не удалось.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена был парализован из-за появления неопознанных беспилотников, и их запуск не удалось отследить. Аэропорт Мюнхена прекращал работу после того, как беспилотники были замечены вблизи взлетно-посадочных полос.

    Позже аэропорт Мюнхена возобновил рейсы после завершения проверки и установления отсутствия угрозы.

    МИД Германии ранее предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на подобные инциденты с беспилотниками.

    Комментарии (12)
    5 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    American Conservative отметил «удивительное терпение» России на фоне провокаций

    American Conservative: На фоне провокаций Россия проявляет удивительное терпение

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя разговоры о возможности введения бесполетной зоны над Украиной, журнал American Conservative пишет, что в в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение».

    При этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.

    American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.

    Комментарии (8)
    4 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на парламентских выборах

    Действующий премьер Чехии Фиала признал поражение на парламентских выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала публично признал победу оппозиционного движения ANO и его лидера Андрея Бабиша на прошедших парламентских выборах.

    Премьер Чехии Петр Фиала поздравил Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

    Он поблагодарил гражданам за участие в голосовании.

    «Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента», – заявил Фиала.

    Движение ANO под руководством бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша лидирует на выборах в Палату депутатов, набрав 35,6% голосов после подсчета на 93,99% участков.

    По данным опросов, партия Бабиша получит большинство голосов, однако для формирования правительства ему потребуется создать коалицию.

    Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.

    Комментарии (4)
    4 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве суд взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

    Останкинский суд Москвы принял решение обратить в доход государства 924 млн 873 тыс. 795 рублей по иску Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС.

    Ответчиками по делу выступали бывший глава управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунков, а также коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

    Как сообщил участник процесса, «исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены полностью». Все ответчики намерены обжаловать принятое решение суда.

    На момент вынесения решения суда все указанные лица находятся под следствием и арестованы.

    Ранее основаниями для иска были названы выявленные Генпрокуратурой факты коррупционного обогащения ответчиков при исполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

    Кроме перечисленных ответчиков, в иске также упоминались коммерсант Дмитрий Боровков и две компании – «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее суд в Москве арестовал бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных по обвинению в особо крупной растрате.

    Вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение в хищении 32 млн рублей в составе группы.

    Кроме того, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.

    Комментарии (8)
    4 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО

    Генерал Феол: Переброске войск Франции к границам НАТО мешает евробюрократия

    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО
    @ Julien Mattia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция испытывает значительные задержки при переброске войск к восточным рубежам НАТО из-за европейской бюрократии, пишет Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

    По данным Defense News, оформление разрешений на переброску военных колонн через территории соседних стран занимает десятки дней, тогда как по стандартам ЕС этот процесс должен занимать не более пяти дней, передает РИА «Новости».

    Генерал Феол считает, что для оперативного перемещения военной техники и личного состава необходимо усовершенствовать планирование наземной транспортной сети Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о превращении восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и втягивании альянса в военное противостояние с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб объявил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном фланге альянса.

    Комментарии (3)
    4 октября 2025, 17:54 • Новости дня
    Женщина погибла при спуске с Вилючинского вулкана на Камчатке

    МЧС сообщило о гибели женщины при спуске с Вилючинского вулкана на Камчатке

    Tекст: Евгения Караваева

    Женщина, пострадавшая во время спуска с Вилючинского вулкана на Камчатке, скончалась от травм.

    Участница восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке погибла от полученных травм во время спуска, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС России, «во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм. Несколькими часами ранее мы сообщали, что погиб мужчина, который сорвался вместе с женщиной».

    Ранее стало известно, что мужчина, сорвавшийся вместе с женщиной, также погиб. Причины происшествия пока не уточняются.

    В настоящий момент спасатели проводят эвакуацию третьей участницы группы. Ее спускают на высоту 1 тыс. 500 метров, где ее уже ждут специалисты центра медицины катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал проверку после гибели туриста и ранения девушки на Камчатке.

    Комментарии (3)
    5 октября 2025, 03:59 • Новости дня
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»

    Анастасия Венза из Подмосковья стала победительницей конкурса «Мисс Россия»

    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»
    @ кадр из видео Мисс Россия/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженка Подмосковья Анастасия Венза одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025», сообщили организаторы.

    «Сегодня состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия – 2025». Победительницей и новой обладательницей короны стала Анастасия Венза из Московской области», – сообщается на сайте конкурса в соцсети «ВКонтакте».

    Первой вице-мисс выбрана Алена Лесняк из Керчи, а титул второй вице-мисс достался Виктории Макаровой из Сестрорецка. Организаторы конкурса поздравили девушек с достигнутым успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году победу в конкурсе одержала Валентина Алексеева из Чувашии.

    Комментарии (14)
    4 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

    Премьер Грузии Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза ответственность за организацию и поддержку беспорядков в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

    «На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

    Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

    Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

    «Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

    По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

    Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    Комментарии (5)
    4 октября 2025, 19:09 • Новости дня
    Стали известны лидеры парламентских выборов в Чехии

    Denikn: Движение ANO Бибиша выигрывает после подсчета голосов на 93,99% участках

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 35,6% голосов избирателей после подсчета голосов на 93,99% участков, сообщил портал Denikn.

    Портал Denikn пишет, что данные подсчета голосов на 93,99% участков опубликованы Чешским статистическим управлением, передает ТАСС.

    По итогам подсчета лидером стала оппозиционная политическая сила ANO («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

    ANO получила поддержку 35,6% избирателей на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии). В нижнюю палату прошли представители шести из 26 участвовавших партий, движений и коалиций.

    Явка избирателей составила 68,69%. Кандидаты от коалиции Stacilo!(«Достаточно!») , включающей социал-демократов и коммунистов, не смогли преодолеть избирательный барьер.

    Чешские СМИ отмечают, что избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, а ANO подчеркивает важность участия страны в этих организациях, называя их «жизненным пространством» для Чехии.

    Ранее движение ANO Андрея Бабиша возглавило выборы в Чехии после подсчета на 10% участков.

    По данным опросов, большинство голосов получит партия Бабиша, однако ей потребуется создать коалицию для формирования правительства.

    Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

    ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала свыше 80% голосов на муниципальных выборах после подсчета 55% бюллетеней, следует из данных ЦИК Грузии.

    По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

    На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

    Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    Комментарии (6)
    Востоковед: Избрание Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Солодов: Спасение туристов-нарушителей должны оплачивать организаторы тура
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    Бундестаг собрался обсудить законопроект о военной службе в Германии
    Трамп распорядился отправить нацгвардию в Чикаго
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации