В результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских

Tекст: Антон Антонов

«В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали шесть участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», – приводит ТАСС текст сообщения.

Большая часть протестующих в Тбилиси разошлась, на проспекте Руставели у парламента остались несколько десятков человек. Они не совершают противоправных действий, однако все еще находятся в районе парламента и продолжают присутствовать также у президентского дворца, передает РИА «Новости».

На прилегающих территориях продолжают дежурить сотрудники спецназа. На Площади Свободы, которая ранее была основным местом сбора митингующих, сейчас никого нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на местных выборах в Грузии одержала победу правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза. Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы жестко реагировать на попытки свержения власти со стороны иностранных спецслужб.