Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти

Премьер Кобахидзе: Иностранные спецслужбы попытались свергнуть власть в Грузии
В Грузии готовы жестко отреагировать на попытки свержения власти, организованные иностранными спецслужбами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами. По словам Кобахидзе, все причастные к попыткам посягнуть на государственность страны получат «строгий ответ». «Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», – приводит его слова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси после массовых беспорядков возбудили уголовное дело по четырем статьям, включая призывы к насильственному изменению конституционного строя. Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза.
В субботу в Грузии прошли местные выборы, на которых жители 64 муниципалитетов и районов страны выбирали мэров и депутатов сакребуло (городских собраний).