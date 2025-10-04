В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси

МВД Грузии возбудило уголовное дело после беспорядков в Тбилиси

Tекст: Вера Басилая

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по четырем статьям уголовного кодекса в связи с беспорядками в столице. Ведомство указало, что среди них имеются статьи за призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, передает ТАСС.

Также в числе возбужденных дел указаны статьи об организации группового насилия, участии или руководстве им, захвате или блокировании учреждений телерадиовещания или стратегических объектов, а также за повреждение или уничтожение имущества. Эти меры связаны с событиями, произошедшими в Тбилиси.

В заявлении подчеркивается, что расследование направлено на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси. Он также пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую считает причастной к организации беспорядков.

Напомним, митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

Полиция в Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих.

Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».