В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси
В Тбилиси после массовых беспорядков возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призывы к насильственному изменению конституционного строя, сообщили в МВД Грузии.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по четырем статьям уголовного кодекса в связи с беспорядками в столице. Ведомство указало, что среди них имеются статьи за призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, передает ТАСС.
Также в числе возбужденных дел указаны статьи об организации группового насилия, участии или руководстве им, захвате или блокировании учреждений телерадиовещания или стратегических объектов, а также за повреждение или уничтожение имущества. Эти меры связаны с событиями, произошедшими в Тбилиси.
В заявлении подчеркивается, что расследование направлено на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси. Он также пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую считает причастной к организации беспорядков.
Напомним, митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.
Полиция в Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих.
Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».