Митингующие в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди»
Во время акции у президентского дворца в Тбилиси журналист и оператор телеканала «Имеди» подверглись нападению со стороны протестующих, повреждена съемочная техника.
Инцидент произошел возле президентского дворца, когда протестующие пытались штурмовать здание, передает ТАСС.
Согласно заявлению телеканала «Имеди», группа митингующих проявила агрессию по отношению к журналистам и операторам, после чего завязалась драка. Журналист и оператор получили травмы, а техника оказалась повреждена.
Акция протеста была связана с недовольством ходом муниципальных выборов, которые в этот день проходили в Грузии.
Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.
Полиция Тбилиси применила водометы и перцовый спрей против протестующих.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.
По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.