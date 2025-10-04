Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?6 комментариев
Трамп пригрозил ХАМАС жестко отреагировать на задержку освобождения заложников
Трамп заявил о недопустимости отсрочки освобождения заложников ХАМАС в Газе
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что любые промедления со стороны ХАМАС в освобождении израильских заложников приведут к прекращению текущих переговоров.
Трамп заявил о недопустимости задержек со стороны движения ХАМАС при освобождении израильских заложников, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация, при которой сектор Газа вновь будет представлять угрозу, также неприемлема.
В социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Я признателен Израилю за временную остановку бомбардировок с целью предоставления возможности освободить заложников и шанса на завершение мирной сделки. ХАМАС должен действовать быстро, или все предложения будут сняты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Нетаньяху объявил о немедленном начале первого этапа плана Трампа по освобождению удерживаемых в Газе заложников.
Израильские власти приостановили наступление на сектор Газа и ограничили военную активность оборонительными мерами после новых договоренностей, но предупредили палестинцев о сохранении серьезной угрозы в городе Газа и отметили, что севернее Вади-Газа район остается зоной боевых действий.