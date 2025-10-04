Журналист Фази пошутил о словах Путина про дроны над странами НАТО

Tекст: Вера Басилая

Журналист Томас Фази с иронией прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о беспилотниках над странами НАТО, передает «Газета.Ru».

В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он написал: «Российские беспилотники – это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны».

Так Фази с шуткой ответил на слова российского лидера, недавно иронично высказавшегося о регулярных заявлениях стран НАТО о российских беспилотниках.

Ранее Владимир Путин пошутил о том, что больше «не будет отправлять дроны во Францию и Данию».

Президент также отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.