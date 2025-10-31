Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Агент Свиридова опроверг слухи об ампутации ноги актера
Агент Макс Горский сообщил, что актер Андрей Свиридов сейчас здоров, активно снимается и никаких ампутаций у актера не было.
Агент российского актера Андрея Свиридова Макс Горский опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о возможной ампутации ноги артиста, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Свиридов ведет обычный образ жизни и продолжает активно работать на съемках.
По словам Горского, пять лет назад у актера действительно были проблемы со здоровьем. Врачи тогда подозревали у Свиридова диабет и предупреждали о риске потери стопы, однако эти сложности остались в прошлом.
«У него, конечно, были проблемы со здоровьем где-то пять лет назад. Врачи тогда пытались диагностировать диабет и предупреждали, что есть риск потери стопы, но это было давно. Сейчас с ним все прекрасно – он снимается в кино и ведет обычный образ жизни», – сообщил Горский.
Появившиеся сообщения об ампутации были связаны с осложнением на фоне тяжелой формы диабета у 50-летнего артиста. Горский назвал эти слухи ложными и заверил, что Свиридов чувствует себя хорошо.