    Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня

    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа

    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    29 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    29 октября 2025, 01:59 • Новости дня
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о намерении подать в суд против американской газеты Washington Post.

    По словам Дмитриева, издание повторно использовало высказывания, ложно приписанные ему, несмотря на предыдущие обращения с требованием их исправить, передает ТАСС.

    «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления – так и не исправили», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материал Washington Post от 18 октября включал цитату, которую газета приписала Дмитриеву. Глава РФПИ подчеркнул, что подобных заявлений не делал, и потребовал извиниться, исправить публикацию и провести внутреннее расследование. Позднее Washington Post изменила указанные цитаты, однако, по словам Дмитриева, 28 октября сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.

    30 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    30 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия

    Трамп объяснил возобновление ядерных испытаний ответом на действия других стран

    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    29 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    29 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России

    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить эмбарго на СПГ из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    29 октября 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ
    Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.

    Вооруженные силы России готовы пропустить представителей средств массовой информации, включая иностранных и украинских журналистов, в район, где окружены войска Украины, передает ТАСС. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации в госпитале имени П.В. Мандрыка.

    Путин отметил: «Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».

    Президент подчеркнул, что решение о допуске журналистов было согласовано с военным командованием. Он выразил уверенность в том, что журналисты смогут убедиться в реальной ситуации на месте событий.

    Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.

    28 октября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

    Трамп: Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были небольшим конфликтом

    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
    @ Pictures From History/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает как небольшой конфликт атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    «Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что отношения между США и Японией уже долгое время сохраняют крепкий характер. В ходе визита в Японию Трамп встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.

    В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. На момент взрывов погибли почти 220 тыс. человек, еще свыше 200 тысяч скончались позднее от последствий радиации. Большая часть жертв была среди мирного населения.

    Аналитики отмечают, что военный смысл атомных ударов до сих пор остается под вопросом, поскольку решающий вклад в разгром милитаристской Японии внесло наступление советских войск против Квантунской армии. В Вашингтоне, как считают эксперты, стремились прежде всего продемонстрировать свое политическое и военное превосходство.

    Ранее газета New York Post назвала спасительными ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки.

    29 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве сообщил о перспективах применения ядерных технологий, разработанных в рамках проекта «Буревестник».

    Глава государства отметил, что эти технологии в будущем можно использовать не только в оборонной сфере, но и в народном хозяйстве, а также в энергетическом обеспечении Арктики и лунной программе, передает РИА «Новости».

    «Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», – отметил Путин, говоря о комплексе «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что разработка «имеет безусловные преимущества», и выразил уверенность, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали».

    Ключевым преимуществом новой технологии Путин назвал революционные характеристики ядерной двигательной установки. «Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз!» – заявил президент.

    Однако, по его словам, главный прорыв заключается в скорости запуска. «Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», – констатировал Путин.

    Президент обозначил и конкретные области применения этих технологий в мирных целях. «И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», – сообщил он. При этом некоторые компоненты уже нашли свое применение: «И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах».

    Таким образом, отметил Владимир Путин, создание «Буревестника» является «прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего».

    Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    29 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российский рыбный улов и продукция предприятий должны поступать на прилавки магазинов по доступным ценам для всех жителей страны.

    Путин на совещании с членами правительства обратил особое внимание обеспечению внутреннего рынка рыбой и продукцией рыбохозяйственных предприятий, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул: «В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене».

    Он акцентировал, что Россия обладает уникальными запасами биоресурсов. Глава государства также отметил важность не только добычи, но и развития переработки и транспортировки рыбы до непосредственных потребителей внутри страны.

    По словам Путина, задача власти – сделать так, чтобы качественная рыбная продукция была доступна для всех россиян во всех регионах страны.

    В ходе совещания обсуждались меры по совершенствованию инфраструктуры, логистики и регулирования доставки рыбы в регионы. Кроме того, подчеркивалась необходимость поддерживать рыболовецкие предприятия, чтобы они оставались устойчивыми в условиях меняющегося рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что уровень употребления рыбы и морепродуктов среди россиян пока не соответствует рекомендациям Минздрава.

    Президент обсудил с членами правительства вопросы развития рыбной отрасли и ее роль в продовольственной безопасности страны.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о строительстве более 100 новых рыбопромысловых судов.

    29 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    NBC: Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    NBC: Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские разведслужбы не заметили признаков готовности Москвы к уступкам по Украине на фоне санкций и дипломатических усилий Вашингтона, сообщает NBC.

    Американские разведывательные службы не видят признаков готовности России к компромиссу по Украине, сообщает NBC со ссылкой на последнюю оценку спецслужб США.

    Согласно выводам, которые были доведены до Конгресса, президент России Владимир Путин настроен решительно и намерен добиться успеха на поле боя, несмотря на потери и экономические трудности.

    Высокопоставленные представители США и Конгресса отмечают, что Путин сейчас более непреклонен, чем прежде. Он причисляет к приоритетам сохранение контроля над украинскими территориями и расширение влияния страны, чтобы оправдать затраты и жертвы. Подход Москвы к спецоперации на Украине, по оценке разведки, не изменился с 2022 года.

    На этом фоне Дональд Трамп, пытающийся содействовать мирным переговорам, недавно отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, он впервые с января ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, назвав эти меры «грандиозными», и выразил надежду, что они будут краткосрочными.

    Трамп подчеркнул: «Я просто почувствовал, что пришло время», объясняя свое решение ввести новые ограничения. Он также выразил надежду на скорое окончание боевых действий.

    В Белом доме воздержались от комментариев относительно оценки разведки, переадресовав к словам Трампа о том, что введенные санкции должны помочь урегулировать конфликт. Официальный представитель заявил, что США будут добиваться мира на Украине, отмечая, что прочный мир возможен лишь при готовности России к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах своей семьи на Украине.

    Глава ДНР Денис Пушилин предложил создать фильм о подвиге сына заместителя директора ЦРУ в зоне СВО.

    30 октября 2025, 07:08 • Новости дня
    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Кимбалл: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Этот Договор 1996 года поддерживает почти каждое государство в мире, сказал Кимбалл РИА «Новости».

    «Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», – указал он.

    Кимбалл также выразил озабоченность по поводу идеи президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. По его словам, подобное решение безрассудно, оно может вызвать серьезное сопротивление как внутри страны, так и среди союзников.

    Он добавил, что для США отсутствуют технические, военные или политические причины для возобновления испытательных ядерных взрывов, которые не проводились с 1992 года.

    Ранее Трамп поручил американским военным провести «испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    До этого МИД России указывал, что основная причина, по которой ДВЗЯИ не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции Вашингтона.

    Главное
    В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей
    Business Insider рассказал о хаосе в тылу ВСУ из-за российских разведгрупп
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары
    Осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку
    Латвия вышла из конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    НАСА заверило Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы

    Американские спецслужбы вовсе не так далеко ушли в своей работе от голливудских боевиков. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из утечек о шпионской истории, произошедшей всего лишь год назад в Латинской Америке и связанной с попыткой американской разведки похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

