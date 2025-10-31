Суд Британии запретил активистам приближаться к Галь Гадот

Британский суд ограничил доступ пропалестинским активистам к актрисе Галь Гадот

Tекст: Мария Иванова

Британский суд вынес решение, согласно которому пропалестинские активисты не имеют права приближаться к израильской актрисе Галь Гадот, когда она участвует в съемках в Лондоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Daily Mail.

Это связано с попыткой ряда активистов сорвать съемки фильма «Бегущая» в мае, когда они использовали сирены, шумели кастрюлями и размахивали палестинскими флагами рядом со съемочной площадкой.

Суд обязал протестующих не подходить к актрисе ближе 200 метров. Восьми участникам инцидента предъявили обвинения по закону о профсоюзах и трудовых отношениях 1992 года, который запрещает блокировать доступ к рабочим местам. После задержания активисты были отпущены под залог с условием соблюдения ограничений.

В публикации также отмечается, что конфликт между движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября 2023 года, привел к гибели более 68,5 тыс. палестинцев, а ранения получили свыше 170 тыс. человек. Израиль сторона сообщает о гибели, по меньшей мере, 1,2 тыс. граждан страны за период войны.

По подсчетам международных организаций, восстановление разрушенного сектора Газа может занять около десяти лет и обойдется примерно в 70 млрд долларов. Между тем соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, а в его рамках боевики освободили двадцать израильских заложников, а Израиль – 1 718 заключенных из сектора Газа и 250 палестинцев, отбывавших длительные сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

В Британии летом задержали активистов Palestine Action возле парламента. До этого пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии.