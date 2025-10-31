Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Суд Британии запретил активистам приближаться к Галь Гадот
Британский суд ограничил доступ пропалестинским активистам к актрисе Галь Гадот
Лондонский суд ограничил доступ пропалестинских активистов к израильской актрисе Галь Гадот на съемочной площадке, установив дистанцию не менее 200 метров.
Британский суд вынес решение, согласно которому пропалестинские активисты не имеют права приближаться к израильской актрисе Галь Гадот, когда она участвует в съемках в Лондоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Daily Mail.
Это связано с попыткой ряда активистов сорвать съемки фильма «Бегущая» в мае, когда они использовали сирены, шумели кастрюлями и размахивали палестинскими флагами рядом со съемочной площадкой.
Суд обязал протестующих не подходить к актрисе ближе 200 метров. Восьми участникам инцидента предъявили обвинения по закону о профсоюзах и трудовых отношениях 1992 года, который запрещает блокировать доступ к рабочим местам. После задержания активисты были отпущены под залог с условием соблюдения ограничений.
В публикации также отмечается, что конфликт между движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября 2023 года, привел к гибели более 68,5 тыс. палестинцев, а ранения получили свыше 170 тыс. человек. Израиль сторона сообщает о гибели, по меньшей мере, 1,2 тыс. граждан страны за период войны.
По подсчетам международных организаций, восстановление разрушенного сектора Газа может занять около десяти лет и обойдется примерно в 70 млрд долларов. Между тем соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, а в его рамках боевики освободили двадцать израильских заложников, а Израиль – 1 718 заключенных из сектора Газа и 250 палестинцев, отбывавших длительные сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.
В Британии летом задержали активистов Palestine Action возле парламента. До этого пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии.