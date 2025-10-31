НАСА ответило Ким Кардашьян на сомнения в высадке на Луну

НАСА ответило на сомнения Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну

Tекст: Мария Иванова

Временно исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи ответил на заявления Ким Кардашьян, усомнившейся в высадке американцев на Луну, сообщает ТАСС.

Телезвезда в недавнем эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заявила, что не верит в успешную миссию 1969 года, и попыталась убедить актрису Сару Полсон, ссылаясь на публикацию о том, что астронавт Базз Олдрин, якобы, говорил о фальсификации высадки.

Даффи в соцсети X заявил: «Да, Ким Кардашьян, мы были на Луне… Шесть раз! И даже лучше: программа исследования Луны «Артемида» возобновляется ... Мы победили в предыдущей космической гонке и выиграем в этой».

Он подчеркнул, что фейк о признании Олдрина давно раскрыт журналистами Reuters. На самом деле, астронавт лишь упоминал про анимационные вставки в репортажах, не ставив под сомнение реальность высадки.

Американские астронавты совершили первые шаги по поверхности Луны 20 июля 1969 года. В ходе шести успешных миссий, завершившихся в 1972 году с экспедицией Apollo-17, на спутнике побывали 12 человек. После этих экспедиций на Землю было возвращено свыше 180 кг лунного грунта.

Тем не менее, сомнения в подлинности лунной программы до сих пор распространены – особенно после книги писателя Билла Кейсинга, опубликованной в 1976 году. Согласно данным ВЦИОМ за 2020 год, почти половина россиян – 49% – не верят в высадку американцев на Луну, несмотря на консенсус мирового научного сообщества, включая специалистов из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что видеоматериалы высадки американцев на Луну могли быть сняты в студии, но сам факт высадки сомнению не подвергается.

Американская нейросеть заявляла, что фотографии с космонавтами НАСА на Луне подделка, и сенатор Алексей Пушков предположил, что это подтверждает сомнения в подлинности снимков.

Между тем в прошлом году в Аргентине первым секретарем комиссии по науке, технологиям и инновациям стала сторонница теорий заговора Лилия Лемуан, которая отрицает высадку человека на Луну.