Миронов предложил внедрить в магазинах «рыбный четверг» со скидкой 50%

Tекст: Алексей Дегтярев

Миронов выступил с инициативой внедрить в магазинах страны специальный день, когда рыба будет продаваться со скидкой 50%, передает ТАСС.

«Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот. Да и торговля в итоге за счет роста продаж свое отобьет. Так что стоит попробовать», – отметил Миронов.

Он добавил, что цены на рыбу продолжают увеличиваться настолько, что «некогда самый дешевый минтай становится деликатесом». Миронов указал, что для улучшения ситуации требуется комплексная работа, в том числе меры по логистике и регулированию экспорта.

При этом он отметил, что для заметных изменений нужны быстрые решения – комплексные меры могут занять значительное время, а подвижки в доступности рыбы, по его мнению, нужны уже сейчас.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни населения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему россияне не доедают рыбы.