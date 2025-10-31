  • Новость часаОбломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    31 октября 2025, 06:43 • Новости дня

    «Северяне» заняли 25 зданий в Волчанске и продвинулись вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения продолжили наступление в ряде районов на Харьковском и Сумском направлениях, заняв 25 зданий во Волчанске и продвинувшись вперед на 800 метров.

    Российская авиация продолжает наносить интенсивные удары по позициям ВСУ в лесопосадках Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Артиллерия группировки «Север» ведет огонь по мелким группам противника, пытающимся прорваться в направлении позиций российских войск. В тылу ВСУ начинает создавать отдельные подразделения из ограниченно годных, раненых и вернувшихся из госпиталей военных – их задача закрепиться на позициях.

    Комплексным огнем были сорваны две попытки штурма ВСУ в районах Варачино и Степового. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано, но артиллерия «Северян» продолжает наносить удары в районе Рыжевки. В Черниговской области в ответ на инциденты с ТЦК местная полиция формирует батальоны особого назначения для предотвращения неповиновения военкоматам.

    На Харьковском направлении ожесточённые бои продолжаются в Волчанске и на Хатненском участке, где штурмовые группы российских войск при поддержке артиллерии и «Солнцепёков» продвигаются вперед, а противник обороняется. За сутки в Волчанске занято и зачищено 25 зданий, продвижение составило 350 м. В Синельниковском лесу российские подразделения продвинулись на 300 м и заняли три опорных пункта, а на участке Меловое-Хатнее продвижение вдоль границы составило до 800 м.

    Командование ВСУ на Харьковском направлении наращивает силы, концентрируя расчеты БпЛА и большое количество артиллерии, в том числе западного производства, однако теряет технику – за сутки уничтожено несколько буксируемых гаубиц и САУ. На Липцовском участке сохраняется относительное затишье, активных действий противник не предпринимает.

    За сутки потери ВСУ превысили 210 человек, из которых более 130 на Сумском направлении и свыше 80 – в Харьковской области. В числе уничтоженной техники в Сумской области – бронетранспортер, артиллерийские установки «Краб», минометы, комплексы РЭБ «Анклав», автомобили и значительное количество беспилотников, а также склады с материальными средствами. На Волчанском, Липцовском и Великобурлукском направлениях противник также лишился артиллерии западного производства, техники, БпЛА и складов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северян» заняли новые позиции рядом с Волчанском и Константиновкой. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командование ВСУ вводило в заблуждение своих штурмовиков, чтобы те не покинули позиции.

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    30 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    30 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска, где бой продолжается у железнодорожного вокзала.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва украинских сил из окруженных районов Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР».

    Отмечается, что штурмовые отряды продолжили уничтожение украинских формирований у железнодорожного вокзала. По данным ведомства, российские военные пресекли девять попыток прорыва противника в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, российские силы предотвратили очередную попытку деблокирования окруженной украинской группировки со стороны населенного пункта Гришино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Виктор Медведчук отметил, что Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    30 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий освободили Садовое в Харьковской области, а группировка «Восток» – Красногорское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» yанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кучеровки, Ковшаровки, Куриловки Харьковской области, Красного Лимана и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Купянске Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ.

    За последнрие сутки были пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны Петровки для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через Оскол в районе Садового.

    Подразделения 1-й танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника Петропавловки и Куриловки в Харьковской области.

    В районе юго-восточной окраины Петропавловки при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, однако троих боевиков удалось вывести в безопасное место, отчитались в Минобороны.

    За прошедшие сутки в районе Купянска были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника за минувшие сутки составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Красногорское в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Даниловки, Нечаевки Днепропетровской области, Веселого, Сладкого, Нового и Успеновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, бронемашину, американское 155-мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Павловки, Андреевки и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчансом и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, а также склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Платоновки, Северска, Закотного, Дроновки и Петровского ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоподгородного, Лозового, Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевки и Белицкого ДНР.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжается зачистка от боевиков территории Гнатовки, отчитались в Минобороны.

    Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.

    За последние сутки в этом районе уничтожены более 180 украинских военнослужащих, бронемашина и два пикапа.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомни, накануне российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    За день до этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    30 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    Депутат Рады опубликовал пункты обсуждаемого Украиной и ЕС плана урегулирования

    Депутат Рады Гончаренко опубликовал пункты обсуждаемого с ЕС плана урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) опубликовал полный текст обсуждаемого Украиной и странами Европы соглашения о мирном урегулировании конфликта.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил о публикации 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ состоит из двух фаз: сначала прекращение огня, затем переговоры.

    В предложениях плана значится, что о завершении конфликта должно быть объявлено в течение суток после принятия соглашения.

    Также в документе предусмотрено создание «Совета мира» под председательством президента США Дональда Трампа. На этапе переговоров стороны должны согласовать линию соприкосновения, а также создать зоны безопасности, мониторинг в которых будет осуществлять «многонациональная гражданская миссия».

    План подразумевает запуск прямого диалога между Россией и Украиной для «усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий». Гончаренко отметил, что в тексте содержатся также положения о гарантиях безопасности, однако детали этих мер пока не разглашаются.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства и Украина разрабатывают 12-пунктовый план мирного урегулирования по нынешней линии фронта. Контроль за реализацией соглашения отводится совету, который возглавит Дональд Трамп.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине похожи на попытки выиграть время.

    В МИД отметили, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза по возможному прекращению огня на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.

    30 октября 2025, 13:07 • Новости дня
    Боевики 63-й бригады ВСУ казнили мирных жителей Красного Лимана в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины устроили расправы над мирными жителями Красного Лимана, о чем свидетельствует радиоперехват, попавший в распоряжение российских силовиков.

    Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости».

    Российские силовые структуры предоставили агентству аудиозапись радиоперехвата, на которой зафиксированы переговоры украинских военных. По данным силовиков, эта бригада дислоцируется в Красном Лимане и занимается террором мирного населения.

    В записи слышно, как подчиненный докладывает командиру о замеченном гражданском. Командир приказывает связать жителя, положить на пол, приставить автомат к его голове и допросить. В другом эпизоде тот же командир дает приказ расстрелять мужчину, находящегося на одном из постов.

    Российские силовые структуры отмечают: «Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху – со стороны командования бригады».

    Ранее в октябре, по информации силовиков, командование 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ было выведено из Красного Лимана в тыловые районы после того, как киевские власти пришли к выводу, что город не удастся удержать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ужесточили издевательства над жителями села Серебрянка в ходе отступления.

    В телефонах украинских военнопленных обнаружили видео расстрелов автомобилей с гражданскими.

    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным.

    30 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией

    Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов системы ПВО ликвидировали более двадцати украинских дронов, большая часть из которых была сбита в Белгородской области.

    Силы ПВО России уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника в разных регионах страны с 15:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее число БПЛА – четырнадцать – было сбито над Белгородской областью.

    Пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью, по одному над Курской, Тульской областями и над территорией Республики Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В различных муниципалитетах Воронежской области в ходе атаки беспилотников оказались повреждены школьный спортивный зал, дома, автомашина и административное здание.

    30 октября 2025, 10:03 • Новости дня
    Пленный рассказал о выплатах за убийства дезертиров на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным начисляют денежные бонусы за ликвидацию бойцов, которые пытаются покинуть боевые позиции, рассказал военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба.

    Дзюба рассказал о денежных поощрениях на Украине за убийства военнослужащих, покидающих позиции, передает ТАСС.

    Он отметил: «Есть бонусы. Если не даем убежать с позиций, если пресекаем – есть бонусы, есть случаи, что средства получают за гибель [дезертиров]».

    По словам Сергея Дзюбы, в Нацгвардии уровень довольствия существенно ниже, чем в структуре Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы подразделения «Север» рассказали о работе украинских заградотрядов на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды запретили солдатам ВСУ отступить в районе населенного пункта Меловое. Националистические батальоны открыли огонь по военнослужащим ВСУ из-за их отказа участвовать в наступлении.

    30 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Новая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ивано-Франковской области зафиксированы новые взрывы, которые были слышны не только в областном центре, но и в районе города Бурштын, где расположена одна из крупнейших тепловых электростанций региона, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    На западе Украины в Ивано-Франковской области вновь зафиксированы взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Как уточняет источник, громкие звуки раздались в областном центре Ивано-Франковске, а также в районе города Бурштына, где расположена одна из крупнейших тепловых электростанций региона.

    По информации украинских медиа, в данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Кроме Ивано-Франковской области, сообщения о взрывах поступали и из Днепропетровской, а также Хмельницкой областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы. В Ивано-Франковской области также произошли взрывы. В украинском городе Днепр также раздались взрывы.

    30 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин объявил о «Посейдоне» на встрече с ранеными

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поделился подробностями испытаний «Посейдона» с ранеными бойцами СВО, потому что событие случилось накануне встречи в госпитале.

    Президент России Владимир Путин сообщил раненым бойцам об испытаниях аппарата «Посейдон», потому что они состоялись незадолго до их встречи, передает ТАСС. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, глава государства лично пояснил, почему поделился этой информацией с бойцами. Путин считает, что военнослужащим спецоперации важно знать о значимых событиях, вносящих вклад в безопасность страны, и им интересно быть в курсе того, что происходит в более широком контексте.

    Президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Путин также заявил, что межконтинентальная ракета «Сармат» вскоре поступит на боевое дежурство.

    30 октября 2025, 11:54 • Новости дня
    Манилов сообщил о разведке НАТО на территории стран СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель координационной службы совета погранслужб СНГ Александр Манилов рассказал об интенсивной разведдеятельности НАТО на территории России и Белоруссии, а также о проблемах с наркотрафиком.

    По его словам, страны НАТО предпринимают широкие меры для проведения разведывательной деятельности на территории стран СНГ, в первую очередь в России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Манилов добавил, что на заседании в киргизском городе Манас особое внимание уделили анализу ситуации на внешних границах СНГ и подчеркнули, что мировая обстановка остается нестабильной, а страны НАТО приближают военную инфраструктуру к рубежам Содружества.

    Он отметил, что ситуация на границах становится все сложнее не только на западном, но и на центрально-азиатском направлении. Совет погранведомств фиксирует новые угрозы и принимает дополнительные меры по усилению безопасности.

    Манилов сообщил, что на границах СНГ активизировались организованные преступные группировки и террористы. В частности, наблюдается увеличение перевозок наркотиков через государственные границы, в том числе с территорий Афганистана и Ирана.

    «В сегодняшних выступлениях руководители пограничных ведомств особо озабочены тем, что наркотики не уменьшаются, количество перемещаемых из Афганистана, наоборот, возрастает», – заявил Манилов. По его данным, поток наркотиков растет не только на таджикско-афганской границе, где происходят вооруженные попытки прорыва, но и по каспийскому направлению в сторону Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ.

    Молдавия назвала Россию главной угрозой в обновленной военной стратегии.

    Глава военной разведки Литвы стал жертвой после появления докладов о «спецоперации» России.

    30 октября 2025, 17:46 • Новости дня
    ВС России расширили контроль в Димитрове

    Tекст: Ольга Иванова

    В Минобороны РФ заявили, что войска продолжают расширять зону контроля на Красноармейском направлении в Димитрове, усиливая давление на ВСУ.

    Российские войска расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на Красноармейском направлении, передает ТАСС.

    По заявлению Минобороны, «подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на Красноармейском направлении специальной военной операции». Военное ведомство также продемонстрировало видеозапись из этого района.

    Военнослужащие российской группировки продолжают освобождать административные объекты в городе, улучшая собственное тактическое положение. В сообщении Минобороны подчеркивается, что за счет поэтапного расширения контроля бойцы продвигаются по городу, освобождая дом за домом, улицу за улицей, что играет важную роль для наступления на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Дроботов сообщил об операции ВС России по освобождению Новопавловки. Российские войска в результате этих действий разорвали оборонительную линию ВСУ в районе Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград).

    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    31 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мирошник заявил о «возбужденной Украине» после слов о пытках русских в плену ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, регулярно рассказывают о серьезных издевательствах, включая избиения, применение электрошока и даже смерть от травли собаками, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных «правозащитников», – написал он в Telegram-канале.

    В посте Мирошник разместил пост на украинском языке, где его называют пропагандистом, который лжет и у которого нет доказательств. В ответ посол приводит ссылки в посте на материалы на русском и английском языках.

    По словам Мирошника, международные организации, посещающие российских военнопленных, знать правду о пытках ВСУ не хотят.

    «Представители международных структур – это не представители России. Это не представители, которые хотят выявить абсолютную правду. Некоторые из них достаточно формально выполняют свою работу», – пояснил посол РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российских военнопленных в украинском плену загодя  переставали бить, хорошо кормили перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК). Когда визит завершался, над солдатами ВС России «издевались по полной программе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными. Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену.

