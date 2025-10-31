Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская авиация продолжает наносить интенсивные удары по позициям ВСУ в лесопосадках Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Артиллерия группировки «Север» ведет огонь по мелким группам противника, пытающимся прорваться в направлении позиций российских войск. В тылу ВСУ начинает создавать отдельные подразделения из ограниченно годных, раненых и вернувшихся из госпиталей военных – их задача закрепиться на позициях.

Комплексным огнем были сорваны две попытки штурма ВСУ в районах Варачино и Степового. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано, но артиллерия «Северян» продолжает наносить удары в районе Рыжевки. В Черниговской области в ответ на инциденты с ТЦК местная полиция формирует батальоны особого назначения для предотвращения неповиновения военкоматам.

На Харьковском направлении ожесточённые бои продолжаются в Волчанске и на Хатненском участке, где штурмовые группы российских войск при поддержке артиллерии и «Солнцепёков» продвигаются вперед, а противник обороняется. За сутки в Волчанске занято и зачищено 25 зданий, продвижение составило 350 м. В Синельниковском лесу российские подразделения продвинулись на 300 м и заняли три опорных пункта, а на участке Меловое-Хатнее продвижение вдоль границы составило до 800 м.

Командование ВСУ на Харьковском направлении наращивает силы, концентрируя расчеты БпЛА и большое количество артиллерии, в том числе западного производства, однако теряет технику – за сутки уничтожено несколько буксируемых гаубиц и САУ. На Липцовском участке сохраняется относительное затишье, активных действий противник не предпринимает.

За сутки потери ВСУ превысили 210 человек, из которых более 130 на Сумском направлении и свыше 80 – в Харьковской области. В числе уничтоженной техники в Сумской области – бронетранспортер, артиллерийские установки «Краб», минометы, комплексы РЭБ «Анклав», автомобили и значительное количество беспилотников, а также склады с материальными средствами. На Волчанском, Липцовском и Великобурлукском направлениях противник также лишился артиллерии западного производства, техники, БпЛА и складов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северян» заняли новые позиции рядом с Волчанском и Константиновкой. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командование ВСУ вводило в заблуждение своих штурмовиков, чтобы те не покинули позиции.