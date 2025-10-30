  • Новость часаПушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    В Одессе перевернули символ бусификации
    Министр обороны Бельгии объяснил слова о желании стереть Москву с карты мира
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    В Карелии создали народные дружины для помощи охраны границы с Финляндией
    РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе
    Рейтинг Макрона упал до 11%
    В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    30 октября 2025, 19:56 • Новости дня

    ООН сообщила об угрозе эскалации после слов Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация Объединенных Наций выступила с призывом к странам воздерживаться от шагов, способных привести к росту напряженности из-за ядерных угроз.

    Заявление заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака прозвучало на брифинге, передает ТАСС. Он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний.

    Хак отметил, что генеральный секретарь ООН уже ранее обращал внимание на высокий уровень ядерных рисков в мире. По его словам, «необходимо избегать действий, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями».

    Он напомнил о тревожно сложившейся ситуации в сфере ядерной безопасности и подчеркнул важность ответственного поведения всех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с другими странами.

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 01:23 • Новости дня
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя публикацию Медведева о «Посейдоне», предложил «использовать Бельгию» в качестве полигона. «В этом случае Бельгия исчезнет», – ответил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня. Министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия.

    Комментарии (9)
    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что понесут наказание ответственные за «тяжелейшее предательство», которое довело страну до войны с Россией в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя иск в КС страны против саакашвилевского «Единого национального движения» и еще двух радикально оппозиционных партий с требованием их запрета, председатель кабмина сказал, что «до войны 2008 года Грузию довела эта предательская сила, которой кто-то еще продолжает покровительствовать (извне)».

    По его словам, эта предательская политика началась с 2004 года, когда «стали готовить почву для российской интервенции и «оккупации» 2008 года.

    «Тяжелейшее предательство, совершенное конкретной политической силой в форме войны-2008, не может остаться безнаказанным», – сказал Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».

    Он напомнил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «с 2004 года начали агрессивную риторику и тогда же предприняли первую попытку военного вторжения в Цхинвальский регион (так в Тбилиси называют Южную Осетию)».

    «Интересные процессы начинаются с 2006 года, когда саакашвилевский режим провел альтернативные сепаратистские выборы, неконституционно избрав «президента Южной Осетии», - сказал Ираклий Кобахидзе. – Это ли не предательство, когда власти Грузии избирают президента Южной Осетии?».

    По его словам, «это не было авантюрой, это было тяжелое предательство, за которым в 2007 году последовало создание временной администрации и правительства (Южной Осетии)».

    После этого, сказал Ираклий Кобахидзе, режим Саакашвили незаконно восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненные грузинскими властями при президенте Звиаде Гамсахурдиа в 1990-м году.

    Премьер-министр заявил, что впоследствии это решение «облегчило России и цхинвальским властям взять под контроль Ахалгорский муниципалитет» – район Южной Осетии, контролировавшийся до войны-2008 Тбилиси.

    «Все это – хроника предательства», – заявил Ираклий Кобахидзе, которая, по его словам, продолжилась переименованием контролировавшегося грузинской стороной Кодорского ущелья Абхазии, единственного региона автономии, в «Верхнюю Абхазию».

    «Кульминацией предательства стала война 2008 года. Резолюция СЕ прямо говорит о том, что широкомасштабный военный конфликт начался  7 августа со штурма Цхинвали», – сказал он.

    По словам председателя правительства Грузии, только колоссальные усилия нынешних властей и победы в судах Страсбурга и Гааги не позволили обвинять грузинских военных.

    «В этой же резолюции, подписанной членами «ЕНД», сказано, что Россия действовала в ответ», – резюмировал он.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    @ imagefruit/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В парламенте Франции одобрили новый закон, который добавил к определению изнасилования признак отсутствия согласия и уточнил понятие согласия, пишет Politico.

    Во Франции приняли законодательство, вводящее в юридическое определение изнасилования иное трактование согласия на сексуальные отношения. Новый закон определяет, что любое сексуальное действие без согласия считается сексуальным насилием, передает Politico.

    Документ предусматривает, что согласие должно быть «свободным и информированным», выраженным на конкретное действие до его свершения и подлежит отзыву в любой момент. В тексте четко указано, что согласие не может быть установлено только на основании молчания или отсутствия реакции со стороны потерпевшей.

    Положения законопроекта стали реакцией на широкий общественный резонанс вокруг процесса по делу Жизель Пелико, где 51 мужчина обвинялся в изнасиловании женщины с участием ее бывшего мужа, подмешивавшего ей в напитки наркотики. Адвокаты обвиняемых ссылались на то, что французское законодательство ранее не требует явно получать согласие на сексуальные действия и апеллировали к теме сексуальных фетишей, однако их доводы не были приняты судом.

    Один из авторов законопроекта депутат Вероник Риоттон назвала принятие документа «позитивным моментом», отражающим способность парламента Франции решать ключевые вопросы даже на фоне острого политического кризиса. Ранее попытки продвинуть аналогичные инициативы оставались без внимания, пока не случился прецедент с Пелико.

    В 2022 году Еврокомиссия предлагала обязать все страны ЕС признавать любой секс без согласия изнасилованием, однако Франция и ряд других государств заблокировали этот пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции предложили установить возраст согласия для вступления в интимные отношения с 13 лет. Парламент Франции рассмотрел соответствующий законопроект.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    @ Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На большей части подконтрольной киевскому режиму территории наблюдаются аварийные отключения света, об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    В большинстве регионов страны ввели аварийные отключения подачи электричества, восстановление начнется тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью, указали в компании, передает РИА «Новости».

    При этом в «Укрэнерго» не указали, в каких конкретно регионах отключили свет. В местных телеканалах сообщили, что свет пропал в украинской столице.

    Вечером в среду украинские СМИ сообщали, что часть Киева осталась без теплоснабжения из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Также с перебоями в подаче электричества столкнулись жители Львова.

    Комментарии (12)
    30 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    Комментарии (19)
    30 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия

    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Комментарии (10)
    29 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Ростовской области объяснили появление табличек «Малоимущие» и «СВО» в школе

    Таблички в школьной столовой Азова устанавливали единожды для раздачи обедов

    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве образования Ростовской области сообщили, что таблички «Малоимущие» и «СВО» были поставлены на столы в школьной столовой города Азова разово и исключительно для удобства раздачи обедов.

    Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» были установлены в столовой одной из школ Азова Ростовской области только один раз, передает ТАСС. Об этом заявили в региональном министерстве образования, уточнив, что это было сделано для удобства раздачи порций работником, осуществляющим организацию питания.

    Информация о подобных табличках вызвала общественный резонанс, после чего прокурорская проверка и посещение школы были организованы совместно со штабом общественного родительского контроля.

    Министерство образования дополнительно провело совещания со всеми организаторами школьного питания в городе, чтобы не допустить повторения подобных случаев и обеспечить надлежащее качество питания школьников. Ведомство подчеркивает, что размещение табличек было разовым, а аналогичных случаев в других образовательных учреждениях региона не выявлено.

    Ранее в СМИ и соцсетях появились массовые сообщения о том, что в столовых школ № 17 и № 11 в Азове Ростовской области на столах якобы размещались таблички с надписями, указывающими социальные категории школьников. Согласно заявлениям, детей участников спецоперации якобы обеспечивали лучшим питанием. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку сведений о возможном размещении такого рода табличек в одной из школ города.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разделение школьников на «малоимущих» и «СВО» является грубейшей дискриминацией.

    Директор школы в Азове опровергла дискриминацию детей на «малоимущих» и «СВО».

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    Комментарии (8)
    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир 157 отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин проводил время за распитием шампанского во Львове, несмотря на тяжелое положение его личного состава на линии боевого столкновения, сообщили в российских силовых структурах.

    «Комбриг 157 бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в «мясных штурмах» в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», – сообщил источник РИА «Новости».

    Он напомнил, что недавно подразделения 157 бригады ВСУ потерпели тяжелое поражение в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области.

    Ранее один из командиров Вооруженных сил Украины пригрозил расстрелом своим солдатам в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска.

    В марте в Черниговской области суд признал командира ВСУ виновным в убийстве подчиненного мобилизованного солдата. По информации из материалов Черниговского райсуда, он регулярно оказывал физическое воздействие на солдата, обвиняя его в неспособности выполнять служебные обязанности и отсутствии желания служить.

    В январе на Украине сообщили о массовом дезертирстве бойцов157-й бригады ВСУ.

    Комментарии (4)
    30 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Отец Илона Маска заявил о тайных визитах сына в Россию
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск уже мог несколько раз посетить РФ инкогнито, заявил его отец Эррол Маск.

    Эррол Маск рассказал, что его сын уже бывал в России и может приехать еще, передает ТАСС.

    Он отметил: «Да, он был здесь. И он еще приедет. Я скажу ему, чтобы чаще приезжал. Очевидно, он очень важная фигура. И когда он приезжает в определенные страны, ему это нужно делать либо скрытно, либо в открытую. Есть вероятность, что он несколько раз уже приезжал сюда инкогнито. И нам стоит организовать несколько публичных визитов. Мы с ним это обсудим», – заявил Эррол Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска отметил высокий уровень ИТ-инфраструктуры и потенциала Татарстана.

    Он назвал Москву лучшей столицей мира.

    Отец Маска также признал россиянок самыми красивыми женщинами в мире.

    Комментарии (4)
    29 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение на фоне объявления о «Посейдоне»

    Tекст: Антон Антонов

    Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение на фоне объявления о том, что Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Как указывает Telegram-канал «УВБ-76 логи», сообщение было передано в 18.38 мск 29 октября: «Тормомозг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала об устройстве ядерного двигателя подводного дрона «Посейдон» и принципах действия этого нового оружия, способного вызвать искусственное цунами для уничтожения военно-морских группировок противника.

    Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    «Посейдон» может рассматриваться как оружие судного дня, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    УВБ-76 известна с конца 1970-х годов, ее вещание почти полностью состоит из радиолокационного «жужжания». Высказывалась версия, что станция принадлежит военным. Точное ее предназначение остается загадкой.

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды

    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины приступили к выпуску серийных чешских боеприпасов для артиллерии и танков, включая калибры 155 и 105 миллиметров.

    Промышленное предприятие «Украинская бронетехника» совместно с чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG) начали серийное производство артиллерийских и танковых снарядов на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении предприятия говорится: «Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества«.

    Производство предусматривает выпуск чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров по соглашению, заключенному в конце 2024 года. Боеприпасы будут изготавливаться непосредственно на территории Украины.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают дипломатическому урегулированию и провоцируют дальнейшее втягивание стран НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия Запада имеют негативные последствия и не способствуют началу переговоров по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о намерении в течение четырех лет увеличить производство ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    В юго-восточной части Польши открылся тренировочный лагерь Camp Jomsborg, где одновременно смогут проходить обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.

    Немецкий концерн Rheinmetall и латвийская оборонная корпорация планируют инвестировать 275 млн евро в создание завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Комментарии (3)
    30 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Заслуженный артист Анатолий Меньщиков, посвятивший почти 50 лет Театру Вахтангова и сыгравший в нем около сотни спектаклей, ушел из жизни на 76-м году.

    Скончался заслуженный артист России, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков, передает Telegram-канал Театра Вахтангова.

    Легендарный артист посвятил почти пять десятилетий служению сцене.

    Меньщиков начал свой путь в театре с работы машинистом сцены, а его дебют в актерской профессии произошел случайно – он экстренно заменил заболевшего артиста в спектакле Театра на Таганке, после чего окончил Театральный институт имени Щукина.

    Самой запоминающейся работой последних лет стала для Меньщикова роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этой роли он выходил на сцену более 400 раз в дуэте с Марией Ароновой, неизменно вызывая аплодисменты зрителей. В театре отмечают, что его любовь к сцене и коллективу сохранялась всю жизнь.

    Ранее на этой неделе на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России и известный актер дубляжа Алексей Золотницкий.


    Комментарии (0)
    Почему россияне недоедают рыбы

