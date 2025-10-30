Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Генерал Флинн предсказал войну после решения США о ядерных испытаниях
После заявления главы Белого дома о планах начать новые ядерные испытания в США бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн назвал войну практически неизбежной.
Бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн заявил в соцсети X, что война станет неизбежной из-за решений действующего американского руководства. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Флинн отметил: «Изменения в политике и целях могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Затяните ремни, солдаты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с другими странами.
Трамп объяснил это решение ответной мерой.
Китайские власти заявили, что рассчитывают на сохранение Соединенными Штатами моратория на ядерные испытания и соблюдение международных договоренностей.