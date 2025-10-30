Генерал Флинн предсказал войну после решения США о ядерных испытаниях

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн заявил в соцсети X, что война станет неизбежной из-за решений действующего американского руководства. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Флинн отметил: «Изменения в политике и целях могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Затяните ремни, солдаты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с другими странами.

Трамп объяснил это решение ответной мерой.

Китайские власти заявили, что рассчитывают на сохранение Соединенными Штатами моратория на ядерные испытания и соблюдение международных договоренностей.