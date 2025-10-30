России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Ученые ДВО РАН сообщили о будущем риске 10-балльных землетрясений на Камчатке
Последние исследования Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН показали, что города на Камчатке могут попасть под удар землетрясений силой до 10 баллов, что несет угрозу инфраструктуре.
Как передает РИА «Новости», Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН раскрыл новые данные о сейсмических рисках для крупнейших городов Камчатки, включая Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. Директор института Алексей Озеров на заседании общественного совета при Минстрое России заявил: «В результате современных исследований, выполненных Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (2023–2025 гг.), установлено, что указанные районы Камчатки… находятся в области воздействия землетрясений силой до 10 баллов. Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является «разжижение грунтов», приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры».
Озеров подчеркнул, что для снижения риска катастрофических последствий наиболее эффективной мерой станет законодательный переход на малоэтажное строительство и применение современных вибро-тестирований зданий. Он обратил внимание, что нынешняя городская застройка предусматривает плотную многоэтажную застройку с узкими проездами и нехваткой свободных от строений зон, что увеличивает опасность.
Эксперт также настаивает на необходимости проверки сейсмостойкости критически важных объектов и зданий с большим количеством людей. Ключевые работы по снижению сейсмических рисков, по его словам, возможны только при совместной работе науки, строителей и администрации.
Недавно у берегов Камчатки уже произошло сильное землетрясение магнитудой 8,8, которое ощущалось в городах полуострова до 7 баллов, а афтершоки здесь фиксируются ежедневно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало самым сильным в регионе с 1952 года. Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5. Волна цунами высотой в четыре метра была зафиксирована на Камчатке.