Гособвинение затребовало для вдовы рэпера Картрайта 13 лет заключения

Tекст: Алексей Дегтярев

Гособвинитель, выступая в ходе прений сторон, попросил суд признать Кохал виновной в убийстве и надругательстве над телом рэпера и назначить ей 13 лет колонии общего режима, передает РИА «Новости».

По мнению следствия, 24 июля 2020 года Кохал ввела мужу инъекцию препарата, вызвавшую шоковое состояние и сильную гипоксию, после чего потерпевший скончался на месте.

Затем, чтобы скрыть преступление, Кохал с помощью пилы-ножовки и ножа расчленила тело мужа, уничтожила часть его внутренних органов и подвергла остатки воздействию низких температур, влажности и соли.

Вдова рэпера своей вины не признала. Ранее Кохал заявляла, что Юшко умер от передозировки наркотиков, а сама она хотела создать видимость его исчезновения.

Слушание дела пришлось начать заново из-за смены судьи.

В 2022 году суд арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. Анализ не выявил наркотиков в крови рэпера.