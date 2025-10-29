Активисты потребовали отменить концерт солиста Rammstein в Вене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Австрийские активисты платформы #aufstehn выступили с инициативой отменить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, который должен пройти в ноябре в Вене, передает ТАСС.

По информации канала OE24, активисты распространили петицию, требуя не допускать выступления музыканта в столице Австрии, ссылаясь на прежние обвинения в его адрес по поводу сексуального насилия.

Они заявили: «Несмотря на тяжелые обвинения в сексуальном насилии, Тиллю Линдеманну позволено выступать в Вене – как будто ничего не произошло. Мы требуем отмены его концертов до тех пор, пока эти обвинения не будут до конца расследованы». В тексте обращения не было упомянуто, что расследование берлинской прокуратуры уже было закрыто.

Петицию в интернете к этому моменту подписали 5 тыс. человек. Согласно австрийскому законодательству, для выдвижения народной инициативы требуется минимум 8969 подписей. Если количество поддержавших документ превысит 100 тысяч, профильный комитет парламента будет обязан рассмотреть вопрос отмены концерта.

